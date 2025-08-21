حوت بيتكوين يبيع بـ76 مليون دولار بعد 7 سنوات ليفتح مراكز شراء على الإيثريوم

تام شمس - الخميس 21 أغسطس 2025 09:34 مساءً - قام حوت رئيسي في بيتكوين احتفظ بعملاته على مدى سبع سنوات ببيع جزء من حيازاته لفتح مركز شراء طويل الأجل على الإيثريوم (ETH)، منضمًا إلى موجة حديثة من حيتان البيتكوين التي بدأت تتجه نحو الإيثريوم.

وقال موقع Lookonchain في منشور عبر منصة X يوم الخميس إن الحوت القديم باع 670 بيتكوين (BTC) بقيمة 76 مليون دولار يوم الأربعاء، ثم استخدم هذه الأموال لفتح أربعة مراكز شراء بلغ مجموعها 68,130 إيثريوم.

قبل عملية البيع، كان الحوت يحتفظ بـ14,837 بيتكوين تزيد قيمتها عن 1.6 مليار دولار، تعود إلى مشتريات من منصات مثل Binance وHTX قبل أكثر من سبع سنوات.

جاءت هذه الخطوة بعد أسبوع واحد فقط من وصول بيتكوين إلى أعلى مستوى تاريخي جديد عند 124,128 دولارًا في 14 أغسطس، واقتراب الإيثريوم من استعادة أعلى مستوى له في عام 2021 عند 4,878 دولارًا.

مراكز الحوت تتراجع بعد الشراء

وفقًا لـLookonchain، تم فتح جميع مراكز الحوت الأربعة عند مستوى يقارب 4,300 دولار للإيثريوم، حيث تم فتح الحصة الأكبر برافعة مالية 10x، بينما بلغ حجم مركز أصغر 2,449 إيثريوم برافعة 3x.

ومع ذلك، وبعد فتح هذه المراكز يوم الأربعاء، تراجع سعر الإيثريوم ليسجل أدنى مستوى عند 4,080 دولارًا، ما دفع ثلاثة مراكز إلى المنطقة الحمراء واقتربت من أسعار التصفية عند 3,699 و3,700 و3,732 دولارًا بفارق نحو 300 دولار فقط.

وبحسب بيانات CoinGecko، فقد ارتفع سعر الإيثريوم بنسبة 2.9% خلال الـ24 ساعة الماضية، ليجري تداوله عند 4,287 دولارًا وقت كتابة التقرير.

مؤسسات تكدّس الإيثريوم أيضًا

أشار Lookonchain إلى أن ثلاثة حيتان باعوا في حالة ذعر كميات بلغت 17,972 و13,521 و3,003 إيثريوم خلال هبوط السوق يوم الثلاثاء، لكن آخرين كانوا بانتظار اقتناص الفرصة.

وفي الوقت نفسه، قامت محفظتان مرتبطتان بمؤسسات بتجميع 9,044 إيثريوم لكل منهما بقيمة 38 مليون دولار.

كما أضافت شركة BitMine Immersion Technologies، وهي شركة بيتكوين مدرجة للتداول العام، 52,475 إيثريوم إلى خزينتها، لترفع إجمالي حيازاتها إلى 1.52 مليون إيثريوم بقيمة 6.6 مليار دولار.

حيتان قدامى يحركون حيازاتهم من البيتكوين

نقل حوت بيتكوين من حقبة ساتوشي يمتلك 80,201 بيتكوين حيازاته الشهر الماضي إلى شركة Galaxy Digital بعد سبات دام 14 عامًا، منهيًا التحويل في 16 يوليو.

وفي اليوم نفسه، وبعد ست سنوات من الخمول، استيقظ حوت أصغر وحوّل 1,042 بيتكوين بقيمة 123 مليون دولار إلى محفظة جديدة.

وكان المحلل ويلي وو قد قال في يونيو إن الحيتان التي تمتلك أكثر من 10,000 بيتكوين ظلت تبيع بشكل مطرد منذ 2017، ردًا على سؤال من مستخدم في منصة X حول هوية البائعين وسط الاهتمام المتزايد من المؤسسات.

ورغم ذلك، قال محللون لـCointelegraph إن قيام قدامى مالكي البيتكوين ببيع حيازاتهم ليس أمرًا مقلقًا، لأن هناك مشترين جددًا يدخلون السوق، وهو ما يعد مؤشرًا صحيًا على نضوج السوق.