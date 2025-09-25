شركة REX-Osprey تطلق أول صندوق يدعم تحصيص الايثيريوم في البورصة بالولايات المتحدة

أعلنت شركتا “REX Shares” و”Osprey Funds” عن إطلاق أول صندوق متداول في البورصة (ETF) لعملة الايثيريوم في الولايات المتحدة تحت الرمز ESK، ليُتيح للمستثمرين تعرض مباشر لسوق الايثيريوم الفوري عبر هيكل صناديق الاستثمار بموجب قانون 1940.

يوفر الصندوق أيضا ميزة المشاركة في التحصيص، حيث يتم توزيع عوائد شهرية على المستثمرين.

يأتي هذا الإطلاق بينما ما زالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تراجع طلبات مماثلة من شركات كبرى مثل “BlackRock” و”Fidelity” و”Franklin Templeton”، التي تسعى لإدراج صناديق الايثيريوم متداولة تتضمن مكافآت التحصيص.

ويُقدر إجمالي الأصول المُدارة لصناديق الايثيريوم الفورية الحالية بنحو 25 مليار دولار، يتصدرها صندوق ETHA التابع لـ “BlackRock”.

والصندوق المعلن عنه حديثا ليس أول ابتكار للشركتين حيث أطلقتا ذات الشركتين مؤخرا صندوق SSK لعملة سولانا، وهو أول صندوق من نوعه يوزع مكافآت التحصيص، بالإضافة إلى صندوق آخر يتتبع سعر Dogecoin.

كما قدمتا في أغسطس تسجيل لدى هيئة الأوراق المالية لإطلاق أول صندوق تداول فوري لعملة BNB في الولايات المتحدة.

تميزت “REX-Osprey” عن منافسيها باعتمادها مسار التسجيل بموجب قانون شركات الاستثمار لعام 1940، وهو النهج الذي اتبعته أيضا عند إطلاق صناديق الايثيريوم وسولانا.

