شكرا لقرائتكم خبر عن من المانجو إلى البطيخ.. دليل الفواكه الصيفية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر مصر من الدول الغنية بتنوعها الزراعي، وتتميز بفصل صيف حار ورطب يوفر بيئة مثالية لنمو مجموعة واسعة من الفواكه اللذيذة والمنعشة.

هذه الفواكه لا تساهم فقط في تلبية احتياجات المستهلكين، بل تلعب أيضًا دورًا اقتصاديًا مهمًا من خلال التصدير وتوفير فرص العمل.

من بين الفواكه الصيفية العديدة، تبرز عدة أنواع كأهم وأكثر الفواكه استهلاكًا وشعبية.

1 - المانجو وهى بلا منازع ملكة الفاكهة الصيفية في مصر.

- تشتهر مصر بإنتاج أنواع فاخرة من المانجو مثل "العويسي"، "الصديقة"، "الزبدية"، "السكري"، و"الفونس".

- يبدأ موسم المانجو عادة في أواخر يونيو وتستمر حتى سبتمبر، وتتميز المانجو المصرية بطعمها الحلو ورائحتها العطرية وقوامها اللحمي.

2- البطيخ الذى يحتل مكانة هامة كفاكهة صيفية بامتياز، خاصة في ظل درجات الحرارة المرتفعة.

- يعرف بكونه مرطبًا ممتازًا لاحتوائه على نسبة عالية جدًا من الماء (حوالي 92%)، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن.

- يزرع البطيخ في مناطق مختلفة من مصر، ويزدهر في الطقس الحار.

3- العنب: من الفواكه الصيفية الأساسية في مصر، وتتوفر منه أنواع عديدة بألوان وأحجام مختلفة (أحمر، أخضر، أسود) وبذور أو بدون.

- يبدأ موسم العنب غالبًا في مايو ويستمر حتى سبتمبر حسب الصنف.

- يستهلك العنب طازجًا، ويستخدم في صناعة المربى، العصير، ودبس العنب.

- كما أن مصر مصدر رئيسي للعنب للعديد من الدول.

4- التين وينتشر التين بأنواعه المختلفة (خاصة التين البرشومي) في فصل الصيف.

- يزرع بكثرة في المناطق الساحلية وشمال الدلتا. يتميز التين بمذاقه الحلو وفوائده الصحية العديدة، فهو غني بالألياف والمعادن.

- يستهلك طازجًا أو مجففًا، ويستخدم في بعض الأحيان في صناعة المربى.

5- الشمام (الكنتالوب)، على الرغم من أنه أقل انتشارًا من البطيخ، إلا أنه فاكهة صيفية منعشة ومفضلة لدى الكثيرين.

- يتميز برائحته العطرية ومذاقه الحلو، ويحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة، و يستهلك طازجًا أو يُضاف إلى سلطات الفاكهة والعصائر.