شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعقد تدريبا حول المنهج المطور الجديد لمعلمى الابتدائية والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه في إطار استخدام أفضل الممارسات التعليمية من أجل تحسين جودة التعليم وتعزيز نتائج التلاميذ وخلق بيئة تعليمية فعالة ومحفزة فإنه سيتم عقد لقاء عبر الفيديو كونفرانس حول المنهج المطور الجديد لمادة اللغة العربية لصفوف الحلقة الابتدائية وذلك وفق الجدول التالي:

- يوم 15 يوليو الجارى معلمى ومعلمات اللغة العربية للصف الأول الابتدائي.

- 16 يوليو الجارى معلمى ومعلمات الصف الثانى الابتدائى للغة العربية.

- 17 يوليو الجارى معلمى ومعلمات الصف الثالث الابتدائي.

- 20 يوليو الجارى معلمى ومعلمات الصف الرابع الابتدائي فى اللغة العربية.

- 21 يوليو الجارى معلمى ومعلمات اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي.

- 22 يوليو الجارى معلمى ومعلمات اللغة العربية للصف السادس الابتدائي.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بحضور المستهدفين تبعاً للجدول مع التوجيه إلى موجه عام اللغة العربية بالمديرية - الموجهين الأوائل وموجهي اللغة العربية بـ الإدارات التعليمية يومياً بدء من يوم ١٥ وحتى يوم ٢٠٢٥/٧/٢٢، على أن يتم ذلك من خلال قاعات الفيديو كونفرانس بالإدارات والمديريات التعليمية.



