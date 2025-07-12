شكرا لقرائتكم خبر عن انفجارات عنيفة تدوي في مدينة جبلة السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام سورية بسماع دوي انفجارات عنيفة في اللواء 107 الواقع في ريف مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية في شمال غرب سوريا.

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر الانفجارات واندلاع النيران في موقع اللواء 107.

كما تداولت وسائل إعلام أنباء حول إطلاق إسرائيل للصواريخ التي استهدفت القاعدة من بوارج مقابل الساحل السوري.

ولا يوجد حتى الآن أنباء مؤكدة حول سبب الانفجار أو الموقع المستهدف أو الجهة المنفذة.