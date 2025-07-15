أمانة الفلاحين بـ"الجبهة الوطنية" تبحث خطة دعم مرشحي الحزب في الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمرو صالح:

عقدت أمانة الفلاحين بحزب الجبهة الوطنية اجتماعًا برئاسة ممدوح حمادة، أمين الأمانة، وذلك لبحث خطة الأمانة لدعم مرشحي الحزب في الانتخابات المقبلة، سواء على المقاعد الفردية أو ضمن القوائم.

واستعرض الاجتماع الأدوار المنوطة بالأمانة في المرحلة المقبلة، وآليات التواصل مع قواعد الفلاحين في مختلف المحافظات.

وأكد ممدوح حمادة، خلال الاجتماع، أن الفلاحين يمثلون ركيزة أساسية في المجتمع المصري، وأن الحزب يضع قضاياهم في مقدمة أولوياته، مشددًا على أهمية الحشد والمشاركة الفاعلة لدعم مرشحي الحزب الذين يحملون رؤى واقعية لحل مشكلات القطاع الزراعي والنهوض به.

من جانبه، أشار اللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الأمانة الفنية، إلى أهمية التنسيق بين الأمانات النوعية والمركزية للحزب، والعمل ضمن رؤية متكاملة لضمان أفضل النتائج في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

اقرأ أيضًا:

ننشر شروط الحصول على وحدة سكنية بديلة في قانون الايجار القديم

سؤال برلماني بشأن الإيصال المتداول بزيادة الملاك للأجرة

صور- أغلى فيلا في الساحل تُعرض للبيع بسعر المتر 820 ألف جنيه

بعد تصريحات ترامب.. خبير يكشف الخيار الأمثل لحل أزمة سد النهضة