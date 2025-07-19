خطوة بخطوة.. كل ما تحتاج معرفته لاستخراج رخصة قيادة خاصة أو مهنية لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتـب – صابر المحلاوي:

يحرص عدد كبير من المواطنين على استخراج رخصة قيادة لأول مرة، سواء كانت رخصة قيادة خاصة أو مهنية درجة ثالثة، وهو إجراء يتطلب مجموعة من الشروط والمستندات التي حددتها إدارات المرور على مستوى الجمهورية.

في هذا التقرير، يستعرض "الخليج 365" الشروط والخطوات المطلوبة للحصول على رخص القيادة الخاصة والمهنية، بما يضمن إتمام الإجراءات بسلاسة دون الوقوع في أخطاء أو تأخيرات.

أولًا: شروط واستخراج رخصة القيادة الخاصة

-التوجه إلى وحدة المرور التابع لها محل الإقامة.

-تقديم نموذج 256 مرور لاستخراج الرخصة.

-صورة من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل.

-صورة من شهادة المؤهل الدراسي مع الأصل.

-استخراج شهادتين طبيتين (باطنة وعيون) من وحدة المرور.

-إجراء اختبار فصيلة الدم داخل وحدة المرور.

-تقديم 4 صور شخصية حديثة (مقاس 4×6).

-ألا يقل سن المتقدم عن 18 عامًا.

-تقديم تحليل مخدرات من جهة معتمدة.

-اجتياز الاختبار العملي داخل مركز القيادة.

-عدم وجود أحكام جنائية أو جنح مخلة بالشرف.

ثانيًا: شروط استخراج رخصة القيادة المهنية (درجة ثالثة)

-ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

-تقديم أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها (سارية).

-4 صور شخصية حديثة (4×6).

-اجتياز الكشف الطبي والفحوصات المطلوبة.

-تقديم مستند يُثبت الموقف من التجنيد.

-تقديم فيش وتشبيه حديث.

-إرفاق شهادة دراسية (محو أمية/متوسط/عالٍ).

-موافقة جهة العمل إذا كان المتقدم موظفًا حكوميًا أو خاصًا.

-اجتياز الاختبارات النظرية والعملية للقيادة.

-تقديم إثبات عضوية نقابة مهنية أو ما يعادلها.

-إثبات الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية.

-سداد الرسوم والمصاريف المقررة.

-أن يكون المتقدم مقيمًا بدائرة المرور المختص.

-يشترط أن تكون القيادة مهنة أساسية للمتقدم.