شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة البحرين: إنجازات كبرى تشهدها مصر في عهد الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى مصر ، المندوبة الدائمة للمملكة لدى جامعة الدول العربية، عن خالص التهاني لمصر قيادة وحكومة وشعبا، بمناسبة احتفال مصر بعيدها القومي والذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952 المجيدة، متمنيةً لمصر دوام التقدم والازدهار. وفق بيان صادر عن السفارة البحرينية فى القاهرة.

وأكدت السفيرة أن هذه المناسبة الوطنية المجيدة تمثل محطة تاريخية فارقة في مسيرة مصر العريقة، مشيدةً بما تشهده مصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات كبرى في شتى المجالات، وبما تحققه من استقرار ونمو يعزز مكانتها الإقليمية والدولية.

وأعربت السفيرة عن اعتزاز مملكة البحرين، بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بما يربطها بجمهورية مصر العربية من علاقات أخوية تاريخية راسخة، بلغت مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مستندةً إلى إرث عريق من التعاون المتبادل والتضامن المشترك، وإلى وشائج المحبة والمصير الواحد بين الشعبين الشقيقين.

كما أشارت لحرص البلدين الشقيقين على تعزيز أطر التعاون والتشاور والتنسيق في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويجسد توافق الرؤى بين قيادتي البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي تواجهها المنطقة، مؤكدين التزامهما الراسخ بإرساء قيم السلام والحوار كنهج ثابت في العلاقات الدولية.

وأشارت إلى ما تمثله العلاقات البحرينية المصرية من نموذج يُحتذى به في العلاقات الثنائية العربية، وما تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين من انطلاقة نحو آفاق أرحب من التكامل والتنسيق المشترك على كافة المستويات.

كما لفتت للدور البارز الذي يقوم به الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في دعم وتعزيز مسيرة التعاون الثنائي، والعمل المشترك على تحقيق الرؤى الاقتصادية والتنموية بما يخدم تطلعات البلدين والشعبين، ويعكس الإرادة السياسية القوية نحو بناء مستقبل أكثر إشراقًا.

وأشادت السفيرة بما يشهده التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والبحرين من نمو متسارع، في ظل العمل المتواصل للحكومتين، وما تُجسده اجتماعات اللجنة الحكومية البحرينية المصرية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي من روح الشراكة والتفاهم، بما يعزز من فرص الاستثمار والتبادل التجاري، ويدعم مسيرة التكامل الاقتصادي العربي.

وأكدت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل أن مملكة البحرين ستظل كما كانت دائمًا، داعمةً لمصر في كل الظروف، متطلعةً إلى المزيد من الإنجازات المشتركة، ومستقبل أكثر إشراقًا في ظل القيادة الحكيمة للبلدين الشقيقين، بما يعزز من مكانة الأمة العربية على الساحة الدولية.