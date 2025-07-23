شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس كنائس مصر يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

هنأ مجلس كنائس مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقيادات الدولة المصرية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو، التي شكلت محطة وطنية مضيئة في مسيرة مصر الحديثة.

وأكدت الأمانة العامة، واللجنة التنفيذية، وجميع لجان مجلس كنائس مصر، في هذه المناسبة الوطنية المجيدة، على عمق تقديرها لتضحيات أبناء مصر الأوفياء الذين صنعوا تاريخها، كما يعبر المجلس عن دعمه الكامل لجهود القيادة السياسية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار، وتعزيز مسيرة التنمية والبناء.

ويجدد المجلس صلاته من أجل مصر، قيادة وشعبًا، سائلاً الله أن يحفظ الوطن الغالي، ويبارك خطواته نحو مستقبل ملؤه السلام والتقدم والرخاء.