تخريج 100 متعاف جديد بمركز العزيمة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمطروح

القاهرة - سامية سيد - في إطار سلسلة الزيارات الميدانية لصندوق مكافحة الإدمان بالمحافظات لمتابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان ، شهد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، واللواء مجدى الوصيف سكرتير عام محافظة مطروح نيابة عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، فعاليات حفل تخريج 100 متعافي من الإدمان بمركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمدينة مطروح بعد تلقيهم كافة الخدمات العلاجية بالمركز مجانا، ووفقا للمعايير الدولية .



ويعد مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة مطروح، أحد المراكز العلاجية الثلاثة الذى تفضل رئيس الجمهورية بافتتاحهم لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظات "البحر الأحمر وبورسعيد ومطروح" ليصل إجمالي عدد المراكز التابعة للصندوق والجهات الشريكة مع الخط الساخن "16023" إلى 34 مركزا على مستوى 19 محافظة حتى الآن .

وأجرى الدكتور عمرو عثمان برفقة اللواء مجدى الوصيف جولة تفقدية داخل مركز العزيمة، حيث يضم المركز مساحات خضراء وقاعات تأهيل وفصول محو الأمية، ودعم نفسي ‏وصالة للألعاب الرياضية وغيرها من المكونات التي تُضاهى أفضل مراكز علاج الإدمان في ‏العالم، حيث تم إعداده وفقاً للمعايير الدولية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان، ‏‎كما يتضمن صالة ألعاب رياضية "تنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال" وقاعة موسيقى ومسرح ومكتبة ومطعم وورش تدريب مهني لتعليم المتعافين حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل" ،وذلك لإعادة تأهيل المتعافين من الإدمان ،ويقدم المركز الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي من أبناء محافظة مطروح والمحافظات المجاورة، كما أن الكثير من المترددين على المركز لتلقى العلاج استفادوا من خدمات هذه الفصول "الكتابة والقراءة" ،كذلك إنشاء ورش لتدريب المتعافين عل حرف مهنية يحتاجها سوق العمل وقدم المركز الخدمة لما يقرب من 11 ألف متردد على مدار 5 سنوات من أبناء محافظة مطروح والمحافظات المجاورة.

وسلم الدكتور عمرو عثمان المتعافين شهادات التكريم كما حث "عثمان" المتعافين على الاستمرار في التعافي وسط سعادة كبيرة من المتعافين بسبب الحرص على الاهتمام بهم حتى بعد مرحلة العلاج وتكريمهم والعمل على تأهيلهم ودمجهم مرة أخرى في المجتمع مؤكدًا استمرار دعم الصندوق لهم من خلال توفير برامج التدريب على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل.



وأوضح الدكتور عمرو عثمان أن البرنامج التأهيلي بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان يعتمد على "الدمج بين مجموعة برامج تأهيلية" تتمثل في التأهيل النفسي والعلاج المعرفي السلوكي وبرنامج مهارات منع الانتكاسة كذلك التأهيل المهني "العلاج بالعمل" والتأهيل البدني "العلاج بالرياضة" بجانب الأنشطة الترفيهية بشكل يومي، كذلك الدمج المجتمعي من خلال توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين.

بينما أشاد اللواء مجدى الوصيف، سكرتير عام محافظة مطروح ،بما شاهده من أنشطة رياضية وتثقيفية وتوعوية بالإضافة إلى الجانب العلاجى بالمركز وما يقدمه من دور عظيم وفاعل في إعادة التأهيل المتعافين وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية.

وخلال كلمته نقل سكرتير عام محافظة مطروح تحيات وشكر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لجهود المركز الذى يزداد يوماً بعد يومِ، معرباً عن بالغ سعادته لما شاهده خلال زيارته الأولى للمركز وما يضيفه من الخدمات العلاجية بتميزه وتفرده، وما يحمله من مهمة إنسانية وسامية من أجل علاج وتعافى شبابنا، و تأهيلهم صحياً ونفسياً واجتماعياً من خلال مدربين ومعالجين حتى التعافي والعودة إلى حياتهم الطبيعية مرة أخرى مؤكدا على تقديم محافظة مطروح كافة الدعم والتيسيرات لأعمال المركز وبما يواكب اهتمام الدولة بأبنائها الشباب والحفاظ عليهم.

ويحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي من خلال مراكز العزيمة التابعة على تنفيذ برنامج "تعافى" بعد استكمال العلاج لمرضى الإدمان، ويعتمد على تقديم جلسات علاجية منظمة للمرضى أثناء فترة تأهيلهم بشكل يضمن تقديم الحد الأدنى من الخبرات والمعلومات العلاجية التي تساعد المرضى على تحقيق تعافيهم عن طريق "الثقافة العلاجية، التغيير، المهارات اللازمة للتعافي والحياة السوية بدون مخدرات" كما يتم أيضا توفير مجموعة من الخدمات والأنشطة في سلسلة متواصلة من الرعاية المجتمعية المبنية على احتياجات المريض "خدمات التأهيل النفسي وخدمات الرعاية اللاحقة ومنع الانتكاسة إعادة التأهيل المهني والاجتماعي وإعادة الدمج المجتمعي" في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج المجاني.



