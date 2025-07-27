شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعقد 684 ندوة علمية غدا بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم وزارة الأوقاف ، غدا الاثنين، بعد صلاة العشاء، عدد (684) ندوة علمية بمختلف محافظات الجمهورية، تحت عنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله، وأنا خيرُكم لأهلي.. المنهج النبوي في رعاية الأسرة"، وذلك ضمن برنامجها العلمي والدعوي المستمر، الذي يستهدف ترسيخ القيم الأسرية والمجتمعية النبيلة، في ضوء الهدي النبوي الشريف.

وتأتي هذه الندوات في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة مظاهر التطرف اللاديني المتمثلة في التعدي على الثوابت، وتراجع منظومة القيم والأخلاق، بما يسهم في بناء وعي مجتمعي سليم، يعزز مكانة الأسرة، ويؤصل لثقافة الاحترام والتكامل داخل البيت المسلم.

ومن المقرر أن يشارك في هذه الندوات نخبة من كبار علماء الأوقاف والأزهر الشريف، وتتناول المحاور الدعوية والأسرية التي أبرزها النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أهله وأسرته، باعتبارها القدوة المثلى في الرحمة، والعدل، والتكامل الأسري.

وأكدت الوزارة أن برنامج الندوات العلمية يُعد من أبرز أدواتها الدعوية لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر ثقافة الوعي والانتماء، والارتقاء بالخطاب الديني بما يواكب التحديات المعاصرة، ويخدم قضايا الوطن والمجتمع.