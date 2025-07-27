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تنسيق الجامعات 2025.. 72.81% حد أدنى للشعبة الأدبية بتنسيق المرحلة الأولى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بلجامعات والمعاهد للعام الجامعي

2025/206 ، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025

وحتى يوم السبت الموافق 2025/8/8 وفقًا للحد الأننى وعدد الطلاب كما يلي:-أ- النظام الحديث:
وبذلك يكون إجمالي عدد الطلاب المقدر من النظامين(الحديث-القديم) لهذه المرحلة
( 94721)طالب وطالبة.
عدد الطلاب الحد الأدني الشعبة
  293.0021853  درجة فأكثر أي بنسبة 91.56 % فأكثر الشعبة العلمية
 283.0016577 درجة فأكثر أي بنسبة 88.44 % فأكثر الشعبة الهندسية
  233.0054073  درجة فأكثر أي بنسبة 72.81 % فأكثر الشعبة الأدبية
92503  الإجمالي
ب - النظام القديم
عدد الطلاب الحد الأدني الشعبة

350.001411 درجة فأكثر أي بنسبة 85.37 % فأكثر الشعبة العلمية

335.00280 درجة فأكثر أي بنسبة 81.71 % فأكثر الشعبة الهندسية

527 الشعبة الأدبية

270.00 درجة فأكثر أي بنسبة 65.85 % فأكثر

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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