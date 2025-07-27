شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. 72.81% حد أدنى للشعبة الأدبية بتنسيق المرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بلجامعات والمعاهد للعام الجامعي

2025/206 ، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025

وحتى يوم السبت الموافق 2025/8/8 وفقًا للحد الأننى وعدد الطلاب كما يلي:-أ- النظام الحديث:

وبذلك يكون إجمالي عدد الطلاب المقدر من النظامين(الحديث-القديم) لهذه المرحلة

( 94721)طالب وطالبة.

عدد الطلاب الحد الأدني الشعبة

293.0021853 درجة فأكثر أي بنسبة 91.56 % فأكثر الشعبة العلمية

283.0016577 درجة فأكثر أي بنسبة 88.44 % فأكثر الشعبة الهندسية

233.0054073 درجة فأكثر أي بنسبة 72.81 % فأكثر الشعبة الأدبية

92503 الإجمالي

ب - النظام القديم

عدد الطلاب الحد الأدني الشعبة

350.001411 درجة فأكثر أي بنسبة 85.37 % فأكثر الشعبة العلمية

335.00280 درجة فأكثر أي بنسبة 81.71 % فأكثر الشعبة الهندسية

527 الشعبة الأدبية

270.00 درجة فأكثر أي بنسبة 65.85 % فأكثر

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