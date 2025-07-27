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شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. 72.81% حد أدنى للشعبة الأدبية بتنسيق المرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بلجامعات والمعاهد للعام الجامعي
2025/206 ، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025
وحتى يوم السبت الموافق 2025/8/8 وفقًا للحد الأننى وعدد الطلاب كما يلي:-أ- النظام الحديث:
وبذلك يكون إجمالي عدد الطلاب المقدر من النظامين(الحديث-القديم) لهذه المرحلة
( 94721)طالب وطالبة.
عدد الطلاب الحد الأدني الشعبة
293.0021853 درجة فأكثر أي بنسبة 91.56 % فأكثر الشعبة العلمية
283.0016577 درجة فأكثر أي بنسبة 88.44 % فأكثر الشعبة الهندسية
233.0054073 درجة فأكثر أي بنسبة 72.81 % فأكثر الشعبة الأدبية
92503 الإجمالي
ب - النظام القديم
عدد الطلاب الحد الأدني الشعبة
350.001411 درجة فأكثر أي بنسبة 85.37 % فأكثر الشعبة العلمية
335.00280 درجة فأكثر أي بنسبة 81.71 % فأكثر الشعبة الهندسية
527 الشعبة الأدبية
270.00 درجة فأكثر أي بنسبة 65.85 % فأكثر
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