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ناقشها وزير الزراعة.. العميد أركان حرب طارق كيلاني يحصل على الدكتوراة في إدارة الأعمال

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  • ناقشها وزير الزراعة.. العميد أركان حرب طارق كيلاني يحصل على الدكتوراة في إدارة الأعمال 1/4
  • ناقشها وزير الزراعة.. العميد أركان حرب طارق كيلاني يحصل على الدكتوراة في إدارة الأعمال 2/4
  • ناقشها وزير الزراعة.. العميد أركان حرب طارق كيلاني يحصل على الدكتوراة في إدارة الأعمال 3/4
  • ناقشها وزير الزراعة.. العميد أركان حرب طارق كيلاني يحصل على الدكتوراة في إدارة الأعمال 4/4

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القاهرة - سامية سيد - كتب - إسماعيل رفعت

الأحد، 27 يوليو 2025 08:22 م

حصل العميد أركان حرب طارق كمال حسن كيلاني، على درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال من جامعة حلوان.

وأجازت الجامعة درجة الدكتوراة للعميد أركان حرب طارق حسن كيلاني في رسالة حملت عنوان «دور إدارة رأس المال الهيكلي في تحسين الأداء في القطاع الخدمي.. دراسة تطبيقية على المؤسسات ».

وأشرف على الرسالة الدكتور علاء الدين فاروق ذكي وزير الزراعة رئيس اللجنة المشرفة، وعضوية كل من الدكتور عادل مبروك أستاذ التمويل، واللواء أركان حرب الدكتور عادل إمام حامد أستاذ إدارة الأعمال المساعد.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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