شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: الاستهلاك تخطى 39 ألف ميجا لأول مرة فى التاريخ - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

طمأن منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، المواطنين بإنه تم إصلاح عطل الكهرباء بالجيزة، وإعادة التيار الكهربائى، كما أن هناك عمليات دعم أخرى فى بعض المناطق حيث يتم اختبار الكابلات وتم إعادة التيار أيضا فى هذه المناطق.

وأضاف منصور عبد الغنى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة سي بي سي، أنه جارى تأمين مصدر تغذية بديل لمحطة محولات جزيرة الدهب حتى لا يتكرر العطل مرة أخرى فى ظل ما تمر به الشبكة من ضغوطات.

وأوضح منصور عبد الغنى أن الكهرباء مستقرة ومستمرة والشبكة آمنة، ومن الوارد أن يحدث عطل فى نقطة ساخنة ويتم التعامل معها، مؤكدا أن ما حدث أمس هو ارتفاع أحمال غير مسبوق فى الشبكة والتى وصلت إلى 39 ألفا و400 ميجاوات وهو ما لم يحدث فى تاريخ الشبكة القومية للكهرباء.

ولفت منصور عبد الغنى إلى أن الشبكة شهدت على مدار الأيام الماضية زيادة الأحمال وفى استهلاك الكهرباء بأرقام غير مسبوقة، والمواطن عليه مسؤلية ويجب عليه ترشيد استخدام الكهرباء.