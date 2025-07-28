شكرا لقرائتكم خبر عن الجبهة الوطنية تعليقا على كلمة الرئيس السيسي: تعكس موقف مصر الراسخ عبر التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

ثمن حزب الجبهة الوطنية بكامل التقدير والاعتزاز الكلمة المهمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، والتي عبر فيها عن الموقف المصري الثابت والداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدا أن مصر لا يمكن أن تقف موقفا سلبيا إزاء معاناة الأشقاء في غزة، وأن دورها سيظل شريفا واضحا ومخلصا وأمينا.

وشدد الحزب بكافة قياداته وقواعد الشعبية والتنفيذية على الرسائل التي أعلنها الرئيس في كلمته وأهمها ضرورة إدخال أكبر حجم ممكن من المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة للتخفيف من حدة الأزمة الراهنة؛ والتمسك بالموقف المصري التاريخي، الذي لم ولن يتغير، في الانتصار لأصحاب الأرض والعمل الدؤوب لإيجاد حلول سياسية عادلة تنهي الحرب وتضع حدا للمعاناة.

وأكد الحزب أن النداء الذي وجهه الرئيس السيسي للمجتمع الدولي، وخاصة للرئيس الأمريكي لابد أن يجد من يستمع له بعين التنفيذ، لبذل أقصى جهد من أجل وقف الحرب والعدوان على القطاع، كونه مسؤولية إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون سياسية.

وشدد الحزب أن هذه الكلمة تعكس بوضوح نهج القيادة السياسية المصرية التي تعلي دائما من قيمة الإنسان وتكرس مكانة مصر في الاستقرار الإقليمي وصوت عاقل في خضم الأزمات.

ودعا الحزب في هذه اللحظة المفصلية كل القوى الوطنية والعربية والدولية إلى دعم الموقف المصري والعمل على تحقيق وقف فوري للعدوان وفتح ممرات إنسانية آمنة لإغاثة الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة.