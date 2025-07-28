شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الأولى 2025.. إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاح موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعى 2026 /2025، أمام طلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات، ومن المقرر أن يستمر تسجيل الرغبات حتى يوم السبت الموافق 2 / 8 /2025 وفقًا للحد الأدنى وعدد الطلاب.

وينشر الخليج 365 رابط موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية بالتزامن مع اتاحة تسجيل الرغبات حتى يتمكن الطلاب من تدوين رغباتهم وللدخول على موقع التنسيق اضغط هنا

https://tansik.digital.gov.eg/application/

وحدد مكتب التنسيق الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية بواقع 293 درجة فأكثر أى بنسبة 91.56% فأكثر وعدد طلاب 21853، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية 283 درجة فأكثر أى بنسبة 88.44 % فأكثر بإجمالى عدد طلاب 16577 طالبا، وسجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 233 درجة فأكثر أى بنسبة 72.81 % بإجمالى عدد طلاب 54073 طالبا، وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب المقدر من النظام الجديد 92503.

وأوضح مكتب التنسيق أن فيما يخص طلاب الثانوية العامة النظام القديم سجل الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية 350 درجة فأكثر أى بنسبة مئوية 85.37% فأكثر وعدد الطلاب 1411 طالبا وعدد الشعبة الهندسية 335 درجة فأكثر أى بنسبة 81.71% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 280 طالبا، والحد الأدنى للشعبة الأدبية 270 درجة فأكثر أى بنسبة 65.85 % وعدد الطلاب 527، ويكون إجمالى عدد طلاب النظام القديم 2218 طالبا.

ويكون بذلك إجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى المقدر من النظامين الحديث والقديم لهذه المرحلة 94721 طالب وطالبة.

ويتاح للطلاب تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى باستخدام الحاسب الآلى الشخصى على مدار الـ 24 ساعة أو من خلال التوجه لمعامل تنسيق الجامعات الحكومية التي تستقبل الطلاب من التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.