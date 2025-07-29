3 أيام بلا كهرباء ومياه| مواطنو الجيزة للحكومة: "أين خطط الطوارئ؟ وقولولنا الحل امتى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

دخلت أزمة انقطاع المياه والكهرباء في عدد من مناطق محافظة الجيزة؛ على رأسها فيصل والهرم والعمرانية وأبو النمرس، يومها الثالث على التوالي، وسط شكاوى متصاعدة من المواطنين.

وأكد سكان في هذه المناطق أن انقطاع الكهرباء والمياه مستمر منذ 72 ساعة؛ ما أدى إلى شلل كامل في الأنشطة اليومية، وتعرض كبار السن والأطفال والأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة لمخاطر صحية؛ خصوصًا في ظل موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد.

قال المواطن ماهر هنداوي: "لليوم الثالث على التوالي.. الميّة مقطوعة في فيصل والهرم، والحر نار جهنم.. ارحموا من في الأرض.. فين الصيانة؟ فين خطط الطوارئ؟ الناس ماشية تكلم نفسها مش لاقيين إزازة ميّة".

وأضاف هنداوي: "مطلوب محاكمة المسؤولين، تركوا مهام عملهم حتى وصلنا إلى هذه المرحلة".

وقال حسام التمساح: "72 ساعة بالتمام والكمال ومفيش نقطة ميّة عندي.. 3 أيام من غير ميّة، لا شرب ولا غسيل ولا أي حاجة".

وقالت ثناء أحمد: "معقولة لسّه بتصلحوا الكهرباء والمياه.. إحنا بقالنا 4 أيام بنموت.. حرام والله بجد".

وتابع وليد رزق الحلبي: "حتى الشغل بقينا نروحه واحنا مش قادرين، 4 أيام كده ومش عارفين ننام من شدة الحر".

وكانت محطة محولات كهرباء جزيرة الذهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، قد توقفت عن العمل مجددًا، نتيجة تكرار العطل في كابل الجهد العالي (66 ك.ف) بمنطقة ساقية مكي؛ ما أدى إلى انقطاع التيار عن عدد كبير من المناطق، بعد أقل من 24 ساعة على استئناف العمل بها جزئيًّا.

وكشف مصدر مسؤول أن السبب في استمرار الأزمة هو فشل محاولات الإصلاح السابقة؛ ما دفع الشركة للبدء في تركيب دوائر بديلة، مشيرًا إلى أن الأمر قد يستغرق وقتًا لحين إعادة التيار واستقرار الخدمة بالكامل.

وأضاف المصدر أن محطات مياه الشرب يتم تشغيلها حاليًّا باستخدام مولدات ديزل احتياطية وفّرتها شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء؛ لضمان الحد الأدنى من استمرار تشغيل المرافق الحيوية، في ظل استمرار توقف محطة جزيرة الذهب.

وفي مناطق المريوطية والطالبية، لا تزال شكاوى المواطنين تتصاعد بسبب غياب المياه تمامًا.

وقالت شيرين، من سكان المريوطية: "من امبارح الساعة 11 الصبح والمياه مقطوعة تمامًا، والكهرباء بتفصل كل شوية، ولما ترجع الكهرباء، المياه ماتجيش معها، ومفيش جهة بترد علينا".

وقالت المواطنة سارة أحمد، من شارع شوقي المتفرع من شارع الريحاني بمنطقة الطالبية: "النهارده اليوم الثالث من غير ولا نقطة ميّه، وماحدش بيرد علينا ولا بيقول لنا إمتى الأزمة هتتحل".

كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصدرت بيانًا ثانيًا، اليوم الثلاثاء، أعلنت فيه مواصلة فرق العمل الفنية بالوزارة تنفيذ الأعمال المكثفة؛ لمد مصدر التغذية الكهربائية الإضافي إلى محطة محولات جزيرة الذهب، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز استقرار الخدمة الكهربائية بالمنطقة.

وانتهت الفرق المختصة، وفق البيان، من مد الكوابل الكهربائية واختبارها، ويُجري حاليًّا تنفيذ أعمال عبور المواسير والكوابل أسفل خطوط السكة الحديد، تمهيدًا للانتقال إلى المراحل النهائية من الاختبارات الفنية وإطلاق التيار الكهربائي في أقرب وقت ممكن.

وفي ما يتعلق بموقع إصلاح الكابل رقم 2 المغذي لمحطة المحولات، فقد تم الانتهاء من إصلاح الفازة الأولى، وجار استكمال أعمال الإصلاح لباقي الفازات؛ تمهيدًا لإعادة التيار بشكل كامل فور الانتهاء من جميع الأعمال الفنية.

وأكدت الوزارة أنها تواصل تأمين التغذية الكهربائية اللازمة لكل المرافق الحيوية والمواقع الاستراتيجية في المنطقة من خلال مصادر التغذية المتاحة، إلى جانب تعزيز الدعم الفني بزيادة عدد المولدات المتنقلة، لضمان استمرارية الخدمة الكهربائية لحين الانتهاء الكامل من أعمال الإصلاح وتوصيل مصدر التغذية الجديد.

وأعربت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن خالص شكرها وتقديرها لأهالي المنطقة على تعاونهم المثمر وتفهمهم ودعمهم للأطقم الفنية خلال تنفيذ الأعمال في الشوارع؛ بما يسهم في سرعة إنجاز المهام وتحقيق الاستقرار الكهربائي المنشود.