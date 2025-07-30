شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الدبلومات 2025.. فتح باب التقدم لاختبارات الالتحاق بكليات الهندسة 1 أغسطس - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للعام الجامعي 2025/2026 للطلاب الحاصلين علي الشهادات الفنية (نظامي الثلاث والخمس سنوات والمعاهد الفنية السنتين) وفقاً للشروط والقواعد للقبول بكليات الهندسة وذلك من اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 1/8/2025 على أن يتم غلق الموقع الالكتروني قبل موعد الامتحانات بخمس أيام وفقاً لجداول الاختبارات المعلنة.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات أنه يمكن للطلاب التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات علي الرابط التالي:

‏(https://engineering.scu.eg)

كما أتاح المجلس الاطلاع على المحتوى العلمي لمقررات اختبارات الدبلومات والمعاهد، سواء للحاصلين على دبلوم المدارس الفنية الصناعية بنظامي الثلاث أو الخمس سنوات، أو المعاهد الفنية الصناعية (سنتان)، وذلك من خلال الرابط التالي أو عبر رمز الاستجابة السريعة (QR):

‏(https://bit.ly/4lMFArQ)