أخبار من السعودية.. الدمام 49 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة

طقس المنطقة الشرقية

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 04:39 صباحاً كتب شريف احمد - سجلت الدمام 49 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الخميس.وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:- الدمام 49 درجة مئوية.- مكة المكرمة 44 درجة مئوية.- المدينة المنورة 43 درجة مئوية.- الرياض 47 درجة مئوية.- جدة 42 درجة مئوية.- أبها 28 درجة مئوية.- تبوك 40 درجة مئوية.- بريدة 45 درجة مئوية.- حائل 40 درجة مئوية.- الباحة 27 درجة مئوية.- عرعر 41 درجة مئوية.- سكاكا 40 درجة مئوية.- جازان 38 درجة مئوية.- نجران 39 درجة مئوية.- الخرج 47 درجة مئوية.- المجمعة 44 درجة مئوية.- وادي الدواسر 47 درجة مئوية.- الدوادمي 44 درجة مئوية.- شرورة 45 درجة مئوية.نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من موجة حارة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية اليوم الخميس.تبدأ الموجة الحارة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء.يشمل التنبيه حفر الباطن و الخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورةوتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (49 – 50) درجة مئوية.وتشهد أجزاء من الشرقية أتربة مثارة من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 8 مساء.ويشمل التنبيه: الخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورةوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدم في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.