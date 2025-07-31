أخبار من السعودية.. الدمام 49 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة

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الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 04:39 صباحاً كتب شريف احمد - سجلت الدمام 49 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الخميس.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
- الدمام 49 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 44 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 43 درجة مئوية.
- الرياض 47 درجة مئوية.
- جدة 42 درجة مئوية.
- أبها 28 درجة مئوية.
- تبوك 40 درجة مئوية.
- بريدة 45 درجة مئوية.
- حائل 40 درجة مئوية.
- الباحة 27 درجة مئوية.
- عرعر 41 درجة مئوية.
- سكاكا 40 درجة مئوية.
- جازان 38 درجة مئوية.
- نجران 39 درجة مئوية.
- الخرج 47 درجة مئوية.
- المجمعة 44 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 47 درجة مئوية.
- الدوادمي 44 درجة مئوية.
- شرورة 45 درجة مئوية.
تبدأ الموجة الحارة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء.
يشمل التنبيه حفر الباطن و الخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (49 – 50) درجة مئوية.
وتشهد أجزاء من الشرقية أتربة مثارة من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 8 مساء.
ويشمل التنبيه: الخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدم في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
- الدمام 49 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 44 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 43 درجة مئوية.
- الرياض 47 درجة مئوية.
- جدة 42 درجة مئوية.
- أبها 28 درجة مئوية.
- تبوك 40 درجة مئوية.
- بريدة 45 درجة مئوية.
- حائل 40 درجة مئوية.
- الباحة 27 درجة مئوية.
- عرعر 41 درجة مئوية.
- سكاكا 40 درجة مئوية.
- جازان 38 درجة مئوية.
- نجران 39 درجة مئوية.
- الخرج 47 درجة مئوية.
- المجمعة 44 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 47 درجة مئوية.
- الدوادمي 44 درجة مئوية.
- شرورة 45 درجة مئوية.
طقس المنطقة الشرقيةنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من موجة حارة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية اليوم الخميس.
تبدأ الموجة الحارة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء.
يشمل التنبيه حفر الباطن و الخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (49 – 50) درجة مئوية.
وتشهد أجزاء من الشرقية أتربة مثارة من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 8 مساء.
ويشمل التنبيه: الخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدم في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.