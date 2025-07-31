مصر ترحب بإعلان ستارمر اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 04:39 صباحاً كتب شريف احمد - رحبت مصر بإعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اعتزام المملكة المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معربة عن تقديرها لهذا الموقف التاريخي الذي يأتي استكمالًا للتحرك الدولي في الاتجاه الصحيح لتجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأراضي على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت مصر في بيان لوزارة خارجيتها أمس دعمها الكامل لمسار التوسع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يمثل خطوة محورية نحو إرساء السلام الدائم والعادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، ويلبي الطموحات والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفقًا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ودعت مصر الدول كافة التي لم تتخذ بعد قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حذو خطى الإعلانين الفرنسي والبريطاني والاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما يسهم في تنفيذ حل الدولتين وبدء مسار جاد لاستعادة السلم والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.