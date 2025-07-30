شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تنظم اليوم صالونا نقاشيا حول أغلبية التأثير بالفصل التشريعى الأول بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا اليوم في السابعة مساء حول أغلبية التأثير بالفصل التشريعي الأول بمجلس الشيوخ.. كما تقدم رؤيتها للفصل التشريعي الثاني.

ويناقش الصالون طرح العديد من الرؤى الاستراتيجية حول بعض الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين وتحدد ملامح المستقبل القريب من سبل تعزيز فرص العمل بالأقاليم وتوسيع التنمية خارج العاصمة، إلى إعادة هيكلة القطاعات الحيوية وتطوير البنية التحتية فى صعيد مصر، وصولاً إلى بناء مجتمع رقمي آمن وتشريعات تواكب التحول الرقمي، ومناقشة فرص الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة.

كما يناقش الصالون مستقبل التصنيع الذكي والتحول نحو الثورة الصناعية الرابعة، ومراجعة السياسات المالية والنقدية لدعم مناخ الاستثمار، وحاجة التنمية المحلية إلى إطار تشريعي جديد، مع تسليط الضوء على آليات تفعيل المشاركة الشعبية فى صنع السياسات والتشريعات.

يدير الصالون آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويستضيف الدكتور أيمن عبدالوهاب، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والنائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد السيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر مجلس الشيوخ عن حزب العدل ، وحنان وجدى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر مجلس الشيوخ عن حزب الحرية ، أحمد الحمامصي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر عن حزب الجبهة الوطنية

وتخوض تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين معركة انتخابية جديدة بـ9 مرشحين يمثلون طيفاً متنوعاً من الأحزاب والتيارات السياسية، في تجربة تعكس تمكيناً حقيقياً لصوت الشباب، وتُجسّد وحدة وطنية تتجاوز الخلافات الإيديولوجية، بهدف تقديم رؤى وحلول واقعية لقضايا المجتمع من داخل مجلس الشيوخ.