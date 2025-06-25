الخليج اليوم .. أمير قطر يشكر قادة الخليج ⁧‫على مواقفهم الداعمة وإدانتهم الشديدة للهجوم الإيراني

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعرب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد عن شكره وتقديره لقادة دول مجلس التعاون الخليجي على تضامنهم ومواقفهم الداعمة لدولة قطر وإدانتهم الشديدة للهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة العديد الجوية، الذي يعتبر انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي والميثاق الأممي.

جاء ذلك في أثناء، استقبال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، في مكتبه بقصر لوسيل، لوزراء خارجية دول الخليج، بمناسبة زيارتهم للبلاد للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي التاسع والأربعين للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي.

كما ناقش أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون أوجه تعزيز آليات العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة سبل المحافظة على استقرار المنطقة وأمنها، والتأكيد على الحلول الدبلوماسية والسلمية لمختلف القضايا.

و جدد وزراء خارجية مجلس التعاون تأكيد تضامن بلدانهم مع دولة قطر، عقبت الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة العديد في الدوحة، مشيرين إلى أن هذا الاعتداء يعد انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر، ومساساً مباشراً بأمن دول المجلس كافة. وشددوا في لقائهم على أن أمن دول مجلس التعاون ككل لا يتجزأ، مشيرين إلى أن المجلس يقف صفاً واحداً مع دولة قطر في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.