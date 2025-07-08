الخليج اليوم .. الكويت.. تعديلات على قانون الجنسية قريباً

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تعتزم دولة الكويت إجراء تعديلات على قانون الجنسية الكويتية، من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية، ومنع التجنيس العشوائي، الذي تواجهه الدولة دون هوادة، وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فإن التعديلات تُدرس حالياً في مجلس الوزراء، تمهيداً لإقرارها قريباً.

ونقلت الصحيفة عن مصدر تأكيده أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية تدقق يومياً جميع مواد الجنسية بلا استثناء، لكشف أي مخالف أو مزور. المصدر ذاته أشار إلى أن العمل في هذا الملف لن يتوقف، وذلك بناء على تعليمات عليا ترمي لضبط أي شخص حصل على الجنسية الكويتية عن طريق التلاعب أو الغش أو التزوير.

في الإطار ذاته، أكد المصدر أن التدقيق المتواصل لملف الجنسيات في الكويت يحظى بمتابعة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف.

في سياق ذي صلة، قدرت مصادر كويتية أعداد الذين تقدموا بتظلمات إلى لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية بما يقارب 29 ألف فرد.

وشكلت لجنة للتظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية تتبع لمجلس الوزراء، وذلك في أعقاب إسقاط الجنسية عن آلاف الأشخاص، ممن قالت عنهم وزارة الداخلية إنهم حصلوا عليها دون وجه حق، إما بالتزوير أو الوساطات من قبل بعض النافذين والمتسلقين على القانون.