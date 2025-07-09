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الخليج اليوم .. وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان التطورات في المنطقة

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الخليج اليوم .. وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان التطورات في المنطقة

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال لقائه في مقر الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم "الثلاثاء"، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الجهود المبذولة، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء «واس»، أن وزير الخارجية السعودي التقى نظيره الإيراني عباس عراقجي وبحثا وآخر التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار فيها.

وتأتي هذه الزيارة في ظل تحركات دبلوماسية متسارعة تتعلق بالملف النووي الإيراني، بعد يوم من تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغبة واشنطن في استئناف المحادثات مع إيران.

وكانت الولايات المتحدة، وجهت الشهر الماضي ضربات لمواقع نووية إيرانية، قال ترامب إنها دمرت بالكامل البرنامج النووي الإيراني، واستبعد أي تخصيب لليورانيوم من جانب إيران، وهو ما ترفضه طهران.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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