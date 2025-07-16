شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يبحث مع رئيسة وزراء إيطاليا جهود وقف إطلاق النار في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في روما اليوم الثلاثاء، الوضع في الشرق الأوسط، وخاصةً الجهود المشتركة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.



وقالت الحكومة الإيطالية، في بيان، أن ميلوني استقبلت اليوم الثلاثاء ملك البحرين خلال زيارة خاصة له إلى إيطاليا.

وأوضحت أن ميلوني هنأت الملك حمد بن عيسى خلال اللقاء الذى عقد بمقر الحكومة الإيطالية، على انتخاب البحرين عضوا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2027.



وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية، بدءا بالتعاون الاقتصادي، في ضوء زيارة ولي العهد ورئيس وزراء البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى روما المرتقبة في سبتمبر المقبل، والاتفاقيات التي سيتم توقيعها في هذا الإطار.