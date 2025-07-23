شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية: دعوة "الكنيست" لضم الضفة الغربية مرفوضة والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال شمال الضفة الغربية أكثر من 100 منظمة عالمية تحذر من مجاعة جماعية في غزة

الدمام - شريف احمد - أكدت الرئاسة الفلسطينية أن دعوة "الكنيست" الإسرائيلي لفرض السيادة والضم على الأرض الفلسطينية المحتلة مرفوضة ومدانة.كما أنها تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يؤكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار هو عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعدّ الاستيطان الإسرائيلي جميعه غير شرعي في الأرض الفلسطينية.وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم "إن مثل هذه الدعوات الخطيرة لضم أراض فلسطينية محتلة تشكّل تحديًا لإرادة المجتمع الدولي بتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين القائم على قرارات الشرعية الدولية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".