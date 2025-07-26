شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقي يؤكد دعمه للمجلس الرئاسي الليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البيان الختامي لاجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات دعمه الكامل لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مشيدا بدوره الإيجابي في التعامل مع التحديات.

وشدد البيان على التزام الاتحاد الإفريقي بسيادة ووحدة الأراضي الليبية، ورفضه القاطع لأي تدخل خارجي في شؤون البلاد.

وجدد القادة الأفارقة دعمهم لعملية سياسية شاملة يقودها الليبيون، تشمل المصالحة الوطنية، بتيسير من الاتحاد الإفريقي وبالتنسيق مع الأمم المتحدة، داعين جميع الأطراف الليبية إلى الانخراط في هذه العملية بهدف إنهاء المرحلة الانتقالية.

وطالب البيان مفوضية الاتحاد بمواصلة دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، داعيًا المجلس الرئاسي الليبي إلى دعم جهود توحيد المؤسسات الوطنية وإصلاح القطاع الأمني.