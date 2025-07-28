شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السعودية: الاستقرار بالمنطقة يبدأ بمنح الشعب الفلسطينى حقوقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن تحقيق الاستقرار في المنطقة يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه.

وأضاف، خلال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين للقضية الفلسطينية المنعقد في نيويورك، أن الكارثة الإنسانية بسبب الانتهاكات الإسرائيلية يجب أن تتوقف فورا.

وثمن إعلان الرئيس الفرنسي عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين.