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وزير خارجية السعودية: الاستقرار بالمنطقة يبدأ بمنح الشعب الفلسطينى حقوقه

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وزير خارجية السعودية: الاستقرار بالمنطقة يبدأ بمنح الشعب الفلسطينى حقوقه

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القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن تحقيق الاستقرار في المنطقة يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه.

وأضاف، خلال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين للقضية الفلسطينية المنعقد في نيويورك، أن الكارثة الإنسانية بسبب الانتهاكات الإسرائيلية يجب أن تتوقف فورا.

وثمن إعلان الرئيس الفرنسي عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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