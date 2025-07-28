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عاجل: رئيس وزراء فلسطين: غزة تشهد أكبر مذبحة في التاريخ.. ونثمن دور المملكة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

  • عاجل: رئيس وزراء فلسطين: غزة تشهد أكبر مذبحة في التاريخ.. ونثمن دور المملكة 1/2
  • عاجل: رئيس وزراء فلسطين: غزة تشهد أكبر مذبحة في التاريخ.. ونثمن دور المملكة 2/2

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 06:33 مساءً كتب شريف احمد - أكد محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، في مؤتمر "حل الدولتين"، برئاسة مشتركة بين وفرنسا، أن ما يحدث في غزة يجب أن يتوقف.
وشدد على أن غزة تشهد أكبر مذبحة مروعة في التاريخ، مضيفًا: مؤتمر "حل الدولتين" رسالة للإسرائيليين للمضي نحو السلام.

مؤتمر "حل الدولتين"

وتابع: نثمن دور المملكة وفرنسا لقيادتهما مؤتمر "حل الدولتين"، كما نثمن الخطوة الشجاعة لعزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين.
كانت انطلقت أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى في الأمم المتحدة حول التسوية السلمية لقضية فلسطين، وتنفيذ حل الدولتين على المستوى الوزاري.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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