فرنسا بمؤتمر "حل الدولتين": لا يمكن القبول باستهداف المدنيين في غزة

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 06:33 مساءً كتب شريف احمد - أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الاثنين، أن حل الدولتين يلبي الطموحات المشروعة للفلسطينيين.
جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى في الأمم المتحدة، حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين على المستوى الوزاري، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي أن المؤتمر يجب أن يكون نقطة تحول لتنفيذ الحل، قائلًا: "علينا أن نعمل على جعل حل الدولتين واقعًا ملموسًا".
وأشار إلى أن المؤتمر يعطي زخما للتوصل إلى حل سياسي للنزاع، قائلًا: "أطلقنا زخما لا يمكن إيقافه للوصول إلى حل سياسي في الشرق الأوسط".
جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى في الأمم المتحدة، حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين على المستوى الوزاري، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.
أخبار متعلقة
عاجل: رئيس وزراء فلسطين: غزة تشهد أكبر مذبحة في التاريخ.. ونثمن دور المملكة
ترامب يعلّق على المجاعة في قطاع غزة المحاصر.. ماذا قال؟
الشرق الأوسطوشدد "بارو" على أنه لا يمكن القبول باستهداف المدنيين في غزة، مؤكدًا أن الحرب دامت لوقت طويل ويجب أن تتوقف.
وأشار إلى أن المؤتمر يعطي زخما للتوصل إلى حل سياسي للنزاع، قائلًا: "أطلقنا زخما لا يمكن إيقافه للوصول إلى حل سياسي في الشرق الأوسط".