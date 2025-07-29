شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني يضبط خلية إرهابية مكونة من 5 أشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، /الإثنين/ أن مديرية المخابرات تمكنت من ضبط 5 أشخاص لتشكيلهم خلية إرهابية، وذلك في إطار مواصلة عمليات الرصد والملاحقة للتنظيمات المتطرفة.



وأوضح البيان أن المضبوطين هم 3 مواطنين لبنانيين وسوري وعراقي، وقد تم توقيفهم بعد رصد دقيق لتحركاتهم وأنشطتهم المشبوهة.



وأكدت قيادة الجيش أنه، وبعد استكمال التحقيقات الأولية، جرى إحالة المتهمين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.