السودان.. قوى سياسية تطالب بكسر الحصار المفروض على الفاشر

القاهرة - سامية سيد - دعت قوى سياسية في السودان، الخميس، إلى فتح ممرات إنسانية لتوصيل الغذاء إلى مدينة الفاشر بشمال دارفور ونددت باستمرار الحصار الذي تفرضه "قوات الدعم السريع" وتصاعد الهجمات.

وقالت قوى سياسية ولجان مقاومة في بيان مشترك، إنها "تدين الحصار الوحشي على الفاشر"، واعتبرت ما يحدث جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وحمّلت "قوات الدعم السريع مسؤولية القتل والتجويع والترويع، واستهداف المدنيين والمرافق الصحية والخدمية".

وطالب البيان بضرورة وقف إطلاق النار في الفاشر فورا مع انسحاب "الدعم السريع" من محيط المدينة، إضافة إلى فتح ممرات إنسانية بإشراف دولي لتوصيل الغذاء والأدوية والمياه والوقود، وتأمين العمل الإنساني دون عوائق.

وطالب البيان المشترك بضرورة إجراء تحقيق مستقل بشأن ما يجري في الفاشر مع تحريك آليات المحاسبة الدولية حيال جرائم الحرب والمجازر، بالاستناد إلى الأدلة التي جمعتها المحكمة الجنائية الدولية حول الجرائم ضد الإنسانية وتجويع المدنيين.

وقالت القوى السياسية إنها تتابع بـ"قلق بالغ ووجع عميق ما تتعرض له الفاشر من كارثة إنسانية غير مسبوقة، بسبب الحصار والهجمات التي تصاعدت خلال الأسابيع الماضية إلى مستويات تنذر بفناء المدينة وسكانها".

وأشارت إلى أن مئات الآلاف من المدنيين يعيشون تحت حصار يمنع وصول الغذاء، وسط انعدام كلي للسلع، وغياب مقومات الحياة، بعد إغلاق الأسواق ومنع وصول الإغاثة، وتوقف المطابخ الجماعية التي كانت تُطعم آلاف المحتاجين يوميا.

وأفادت بأن مستشفيات أصبحت معطلة وسط انتشار أمراض الكوليرا، وسوء التغذية الحاد، مع غياب شبه كامل للرعاية الصحية والمياه النظيفة.

ونشرت الأمم المتحدة في 8 يوليو الحالي تقييمًا أظهر أن 38% من الأطفال دون سن الخامسة في مواقع النزوح في الفاشر يعانون من سوء التغذية الحاد، منهم 11% يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم.

وذكر البيان المشترك أن كثيرا من سكان الفاشر اضطروا إلى تناول أعلاف الحيوانات "الأمباز" من أجل البقاء على قيد الحياة، في ظل العجز عن توفير الغذاء.

وعبر البيان عن تضامن التنظيمات مع أهالي الفاشر والنازحين والمقاومين للحصار الذي وصفه بالجائر، مشددا على أن المعركة من أجل الحياة في المدينة.