وفاة أكثر من 300 شخص بسبب الملاريا في زيمبابوي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - سجّلت زيمبابوي 317 حالة وفاة على الأقل بسبب الملاريا منذ بداية العام الحالي.

وأرجعت وزارة الصحة في زيمبابوي في بيان أمس، أسباب ارتفاع حالات تفشي المرض هذا العام إلى زيادة هطول الأمطار وتقلب درجات الحرارة وزيادة الأنشطة الاقتصادية الخارجية، مما زاد من التعرض للدغات البعوض.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، أشارت إلى أن القارة الأفريقية شهدت (95%) من حالات الوفاة بالملاريا التي سُجّلت في أنحاء العالم خلال عام 2023، وبلغت (597) ألف حالة.

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