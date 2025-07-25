علامات قرب الولادة الطبيعية التي يجب أن تعرفيها وتتذكريها دوماً

علامات قرب الولادة:

حامل تعاني من زيادة حركة الجنين

أشهر العلامات التي تسبق الولادة الطبيعية

حامل تشعر بالتعب والإعياء

اتساع عنق الرحم:

تقلصات بالرحم:

نزول الماء:

آلام أسفل الظهر وتشنجات:

الإسهال أو القيء:

التعشيش قبل الولادة ظاهرة:

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 يوليو 2025 07:02 صباحاً - الشهر التاسع هو المحطة الأخيرة للحمل وموعد نزول الجنين، واقتراب موعد الولادة، ولهذا تصاب الكثير من الحوامل بالقلق والتوتر، رغم جهل العديد منهن بإشارات و،وعدم إدراكهن أن تجربة الولادة تختلف من حامل إلى أخرى، ومن حمل إلى حمل يليه عند الحامل ذاتها، معتقدات بتشابه علامات الولادة بين غالبية النساء.اللقاء واستشاري النساء والتوليد الدكتور سيد محمد المهدي للشرح والتوضيح.تبدأ الإنقباضات عادةً بآلام خفيفة في أسفل الظهر والبطن، ثم تزداد قوةً وانتظامًا مع مرور الوقت، وقد تصبح متقاربة جدًا (كل 3-5 دقائق).قد تلاحظين نزول إفرازات سميكة ووردية أو بنية اللون، وقد تكون مصحوبة ببعض قطرات الدم. هذه الإفرازات هي السدادة المخاطية التي كانت تسد عنق الرحم خلال فترة الحمل.قد ينفجر كيس الماء حول الجنين، مما يؤدي إلى نزول سائل صافٍ أو وردي اللون. هذه علامة قوية على قرب بدء المخاض.مع نزول رأس الجنين إلى الحوض، قد تشعرين بتحسن في التنفس لأن الجنين لم يعد يضغط على الرئتين.قد تشعرين بحركة جنين أكثر من المعتاد، خاصةً في الأسابيع الأخيرة من الحمل.قد تشعرين بارتخاء في المفاصل، خاصةً في منطقة الحوض، بسبب تأثير هرمون الريلاكسين الذي يعمل على إرخاء الأربطة والمفاصل استعدادًا للولادة.قد تشعرين بزيادة الرغبة في التبول بسبب ضغط رأس الجنين على المثانة.يتسع عنق الرحم مع بداية الشهر التاسع، ويتمدد بشكل أكبر قبل الولادة بيومين، وفي هذه المرحلة يبدأ الطبيب بقياس مقدار التمدد بمقياس السنتيمتر من صفر إلى عشرة خلال الكشف، ومع بداية الطلق تحدث هذه التمددات بصورة أكبر.قبل الولادة بفترة قصيرة تحدث تقلصات شديدة ومنتظمة في الرحم، وتساعد هذه الانقباضات في تحريك الجنين إلى الأسفل ودفعه إلى الخارج.وتبدأ الانقباضات في ظهر الحامل، ثم تنتقل إلى أسفل البطن، وعادة ما تحدث الانقباضات بشكل منتظم على فترات متباعدة نسبياً، ثم تقترب من بعضها بمرور الوقت.ويكون المعدل الطبيعي لانقباضات الرحم قبل الولادة هو ست انقباضات كل ساعة، وتشعر الحامل بأن بطنها قد انخفض نسبياً في إشارة إلى أن الجنين قد نزل برأسه إلى موضع منخفض في حوضها استعداداً للولادة.قد يكون نزول الماء من علامات الولادة ، ففي بعض الأحيان يبدأ السائل الأمنيوسي بالنزول قبل الولادة بعدة أيام، وفي هذه الحالة يجب على الحامل الاتصال بطبيبها وإبلاغه بلون السائل ورائحته للمتابعة معه، ومعرفة ما إذا كان هذا السائل هو تسرب البول أم أنه السائل الأمنيوسي.ولكي يخبرها بالموعد المناسب الذي يجب عليها الذهاب فيه إلى المستشفى، وبمجرد نزول ماء الولادة، يسارع الطبيب عادة في توليد المرأة الحامل خلال يوم أو يومين من نزوله؛ لأن الجنين يكون عرضة لخطر الإصابة بعدوى.عادة ما تشعر الحامل بآلام في أسفل ظهرها، إلى جانب زيادة الضغط والتشنجات في منطقتي الحوض والمستقيم، مع نزول إفرازات دموية مع بداية الولادة أو قبلها بيومين.كما تلاحظ الحامل زيادة في الإفرازات ذات اللون الوردي أو البني أو الدموي، وعادة ما تنزل هذه الإفرازات عندما يبدأ عنق الرحم بالتوسع، أو الانفتاح خلال المرحلة الأولى من المخاض.بعض الحوامل يعانين من الإسهال في بداية المخاض، أو قد يُصبن بالقيء لأسباب غير واضحة، وعادة ما تكون هذه الأعراض مؤشرات لاقتراب الولادة، وأنها ستحدث خلال يومين على الأكثر.التعشيش تعد إحدى علامات اقتراب الولادة؛ حيث تشعر بعض الحوامل بنشاط زائد ومفاجئ، ورغبة في الطهي وتنظيف المنزل وتنظيمه قبل وصول الطفل، رغم شعورهن بالتعب والإرهاق في الأيام الأخيرة من الحمل.قد تحدث هذه الظاهرة لبعض النساء دون غيرهن، وليس بالضرورة أن تكون علامة على اقتراب الولادة، فقد تحدث خلال أي مرحلة من مراحل الحمل، ويمكن أن تستمر من بداية الحمل حتى آخره، ولكنها عادة ما تحدث قبل الولادة بأيام قليلة.

علامات قرب الولادة قبل أسبوع هل تعرفينها؟

طرق طبيعية لتحفيز الطلق والولادة

الرياضة الخفيفة تساعد على تحفيز الطلق

تناول الأطعمة الغنية بالتوابل؛ كالأطعمة الحريفة والغنية بالتوابل التي تحتوي على الشطة والزنجبيل والقرفة، تعد من أكثر الطرق التي تحفز الطلق؛ لأنها تزيد من حركة الأمعاء، وتساعد على حدوث انقباضات الرحم.

ممارسة التمارين الرياضية قبل الولادة لتحفيز الطلق: المشي، وصعود الدرج وهبوطه، وتمارين اليوجا والرقص، فهي مفيدة جداً؛ لأنها تساعد على تدفق الدم إلى جميع أجزاء الجسم، ما يحفز الطلق ويزيد من الانقباضات.

الخضوع لجلسة تدليك، احصلي على جلسة تدليك للجسم كله في منزلكِ، فاسترخاء العضلات يساعد على التخلص من التوتر المصحوب بالتشنجات، لتهيئة الجسم لبدء الولادة.

تدليك الحلمات يحفز الطلق والولادة؛ حيث يفرز هرمون الأوكسيتوسين بنسبة كبيرة، ما يزيد من انقباضات الرحم.

15 علامة قبل التوجه إلى المستشفى

حامل تعد حقيبة المستشفى قبل الولادة

إذا كنتِ تشعرين بانقباضات منتظمة ومتزايدة الشدة. إذا نزل ماء الرأس، أو إذا كنتِ تعانين من أي علامات مقلقة أخرى. زيادة في الإفرازات، قد تكون بنية أو زهرية اللون. الإحساس بانخفاض الطفل في تجويف الحوض. خسارة طفيفة في الوزن. ألم خفيف في أسفل ظهرك يأتي ويذهب. حركات أمعاء فضفاضة ومتكررة مع تقلصات. الشعور بضغط أو تقلصات في منطقة الحوض- المستقيم. تليين عنق الرحم أو ترققه أو اتساعه. زيادة في انقباضات براكستون هيكس أو انقباضات وكأنها تقلص. تصلب في الرحم، مع احتمال حدوث تقلصات خفيفة. الشعور بعدم الراحة وشعور واضح بالتعب تصلب البطن وتحجره. تقلبات المزاج والعصبية الزائدة. الانتهاء من إعداد حقيبة المستشفى.

احتياطات قبل الولادة

اشربي ما يكفي من السوائل الطبيعية وخصوصاً المياه.

اهتمي بلياقتك البدنية وممارسة التمارين الرياضية.

ابحثي دائماً عن الدعم النفسي والمعنوي من المحيطين بك.

خذي حماماً دافئاً فيساعد ذلك على الاسترخاء والتخلص من التوتر والقلق.

اهتمي بتدليك الجسم وخصوصاً الظهر والكتف.

امشي برفق لتسهيل الانقباضات.

اهتمي بتناول الوجبات الغذائية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية .

*ملاحظة من"الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.