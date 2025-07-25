شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الداء البطنى.. 10 أعراض لمرض الاضطرابات الهضمية قد تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

الداء البطني أو مرض الاضطرابات الهضمية، يُعتقد غالبًا أنه يُسبب مشاكل هضمية فقط كالانتفاخ والإسهال وآلام البطن، ورغم شيوع هذا المرض، إلا أن العديد من الحالات لا تزال دون تشخيص، ومع ذلك، فإن هذا الاضطراب المناعي الذاتي، الذي يُحفزه الجلوتين الموجود في القمح والشعير، يمكن أن يظهر في أشكال غير متوقعة، وإذا تُرك دون تشخيص، فقد يُسهم بصمت في حدوث مضاعفات طويلة الأمد مثل هشاشة العظام وتدهور الحالة العصبية والعقم، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

وغالبًا ما يؤدي عدم علاج الداء البطني إلى أعراض تؤثر على الجلد والعظام والجهاز العصبي والصحة الإنجابية وغيرها، ومع ذلك، فإن التعرف على العلامات الشائعة والتشخيص المبكر واتباع نظام غذائي خالٍ من الجلوتين يمكن أن يُحسّن جودة حياتك، ويُعالج المشكلات الصحية الخفية، ويمنع حدوث مضاعفات خطيرة طويلة الأمد.

فيما يلى.. 10 أعراض مفاجئة لمرض الاضطرابات الهضمية أو الداء البطنى قد تتجاهلها:

التهاب الجلد الحلئي

بخلاف الأكزيما أو الصدفية، يُعد التهاب الجلد الحلئي (DH) حالة فريدة من نوعها تُصيب مرضى الداء البطني، وتظهر مجموعات صغيرة من البثور، شديدة الحكة، على المرفقين والركبتين وفروة الرأس والأرداف، وتحدث هذه البثور والطفح الجلدي بسبب ترسب الأجسام المضادة للجلوتين المناعي (IgA) في الجلد، والتي يُحفزها الجلوتين، على الرغم من أن التهاب الجلد الحلئي لا يُظهر إلا لدى حوالي 5-10% من المرضى، إلا أنه يُعد علامة جلدية قاطعة على وجود مناعة ذاتية كامنة مُحفَزة بالجلوتين، وغالبًا ما يزول تمامًا باتباع نظام غذائي خالٍ من الجلوتين.

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد والتعب المستمر

يُمتص الحديد في الجزء من الأمعاء الدقيقة الذي عادةً ما يتضرر بسبب الداء البطني، يُعيق سوء الامتصاص في الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة المتضررة امتصاص الحديد، مما يؤدي إلى فقر دم مزمن ناتج عن نقص الحديد، وهذا التأثير الشائع، وإن كان غالبًا ما يُغفل، يُظهر أعراضًا مثل التعب المستمر، وشحوب البشرة، وضيق التنفس، والضعف، وفي الواقع، ووفقًا لمؤسسة الداء البطني، فإن ما يقرب من 11% من حالات فقر الدم الناجم عن نقص الحديد غير المبررة تُشخص لاحقًا على أنها داء بطني، إن معالجة فقر الدم دون التحقق من الأسباب الكامنة قد تُؤخر التشخيص المهم.

اعتلال الأعصاب الطرفية (وخز، خدر، حرق)

يُعاني ما يصل إلى 10% من مرضى الداء البطني من اعتلال الأعصاب المحيطية أو تلف الأعصاب، وتشمل أعراض الاعتلال العصبي المحيطي وخزًا أو حرقة أو تنميلًا في اليدين والقدمين، حتى في غياب أي أعراض هضمية، ووفقًا لدراسة أُجريت عام 2021 ، قد يكون معدل الانتشار أعلى (يصل إلى 42%) في الحالات غير المعالجة، ويُعتقد أنه ينبع من سوء امتصاص العناصر الغذائية وتلف الأعصاب الناجم عن المناعة.

الصداع النصفي والصداع وضباب الدماغ

الصداع المتكرر، والصداع النصفي، وتشوش الذهن، أو ما يُعرف بـ" ضبابية الدماغ "، أعراض شائعة بشكل مدهش في حالة الداء البطني، والتي يميل الناس إلى تجاهلها، ويمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن، ونقص العناصر الغذائية (مثل فيتامينات ب)، والتأثيرات العصبية المرتبطة بالجلوتين إلى ضعف التركيز والذاكرة، وغالبًا ما تتحسن هذه الأعراض العصبية بشكل ملحوظ باتباع نظام غذائي خالٍ من الجلوتين.

آلام المفاصل

هذا أمر جدير بالملاحظة، حيث يُبلغ العديد من المرضى عن آلامٍ أو تصلبٍ في المفاصل، يُشخَّص أحيانًا على أنه التهاب في المفاصل، وقد يكون ألم المفاصل، أو ألم وتيبس المفاصل، الذي يُشخَّص خطأً على أنه التهاب في المفاصل، نتيجة لالتهاب مناعي جهازي ناتج عن التعرّض للجلوتين، ووفقًا لدراسة أُجريت عام 2018 ، أفاد ما يقرب من 30٪ من المرضى بتحسن في المفاصل بعد التوقف عن تناول الجلوتين.

التحديات الإنجابية (العقم، الإجهاض، الاضطرابات الهرمونية)

يمكن أن يؤثر سوء الامتصاص والالتهاب المزمن سلبًا على الصحة الإنجابية، وقد تعاني النساء المصابات بداء السيلياك غير المُشخص من عدم انتظام الدورة الشهرية، أو انقطاع الطمث، أو العقم، أو الإجهاض المتكرر، لذلك فإن اتباع نظام غذائي خالٍ من الجلوتين يُحسّن الخصوبة ويُقلل من مضاعفات الحمل.

مشاكل صحة الفم (قرح الفم وعيوب مينا الأسنان)

هذه ليست مشاكل فموية شائعة نتعرض لها بين الحين والآخر، فغالبًا ما ترتبط قرح الفم المستمرة، وحرقان اللسان (التهاب اللسان الضموري)، ومشاكل مينا الأسنان الخطيرة، مثل التنقر أو البقع الشفافة، بالداء البطني نتيجة سوء امتصاص فيتامينات ب12 وحمض الفوليك والمعادن، وعند الأطفال، قد تشير عيوب مينا الأسنان إلى عدم تشخيص الداء البطني قبل ظهور أعراض أخرى بوقت طويل.

اضطرابات المزاج (القلق، الاكتئاب، التدهور المعرفي)

هذا أكثر من مجرد تقلبات مزاجية بسيطة، فوفقًا للدراسات، يرتبط مرض السيلياك بشكل متزايد بمشاكل الصحة النفسية، مثل القلق والاكتئاب وتقلبات المزاج ومشاكل الانتباه التي تشبه اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وحتى الأرق، وقد تنتج هذه الأعراض العصبية والنفسية عن عمليات مناعية ذاتية، أو نقص في العناصر الغذائية، أو التهاب مزمن، ويُبلغ العديد من الأفراد عن تحسن في مزاجهم وصفاء ذهنهم بعد التشخيص.

الدوار ومشاكل التوازن والترنح

لا تقتصر التأثيرات العصبية المرتبطة بالجلوتين على الصداع، فقد تُصاب حالات مثل ترنح الجلوتين، الذي يتميز بضعف التنسيق، والدوار، وحركات العين اللاإرادية، ومشاكل التوازن، بمرضى الداء البطني، وإذا تُرك الخلل الحركي دون علاج، فقد يصبح دائمًا.

لماذا يعد الكشف المبكر مهمًا؟

يُقدر أن الداء البطني يُصيب ما يصل إلى 1% من سكان العالم، ويظل دون تشخيص في ما يصل إلى 70-80% من الحالات، ويرجع ذلك غالبًا إلى عدم ظهور أعراض هضمية تقليدية، ويمكن أن تظهر هذه الأعراض "غير التقليدية" في أجهزة متعددة، وتشير المشكلات المستمرة غير المبررة في أي من هذه المناطق إلى إجراء تقييم للداء البطني، والذي قد يشمل اختبارات مصلية (tTG-IgA) وخزعة من الأمعاء الدقيقة لتأكيد التشخيص.

إذا كنت تعاني من أعراض مستمرة وغير مبررة، حتى في غياب عسر الهضم، فلا تتجاهل مرض الاضطرابات الهضمية، واستشر طبيبك واخضع للفحص، فالتشخيص المبكر واتباع نظام غذائي خالٍ من الجلوتين يُحسّنان جودة حياتك، ويُعالجان المشاكل الصحية الخفية، ويمنعان المضاعفات الخطيرة طويلة الأمد.