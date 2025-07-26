شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أطعمة مدعومة علميا للحفاظ على صحة بشرتك وشعرك وأظافرك والان مع تفاصيل الخبر

يؤثر ما تتناولينه بشكل كبير على نضارة بشرتكِ، ونمو شعركِ، وقوة أظافركِ، وبينما تُساعد العلاجات الموضعية، تلعب التغذية دورًا أساسيًا في دعم صحة بشرتك وأظافرك وشعرك، حيث إن اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات والمعادن والدهون الصحية يُغذي جسمكِ ويُظهر نتائج ملموسة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 8 أطعمة مدعومة بالأبحاث تُعزز صحة الشعر والبشرة والأظافر:

الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية، مثل السلمون والسردين والماكريل، غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتين، وكلاهما ضروري لوظيفة حاجز البشرة وصحة الشعر، وتدعم هذه الدهون الصحية ترطيب البشرة ومرونتها، وقد تساعد في تقليل الالتهابات التي تُسبب الاحمرار أو حب الشباب، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة "مارين دراجز"، فقد ثبت أن أحماض أوميجا 3 المشتقة من زيوت الأسماك تُقلل الالتهابات، وتُحسّن رطوبة البشرة، وتحمي من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية والشيخوخة، وهذا يجعل الأسماك الدهنية إضافة أساسية لنظام غذائي صحي للبشرة.

البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة غنية بالبيتا كاروتين، وهي صبغة يحولها الجسم إلى فيتامين A، ويلعب هذا العنصر الغذائي دورًا أساسيًا في تجديد البشرة، ونمو بصيلات الشعر، وإنتاج الكيراتين، وهو بروتين هيكلي في البشرة والشعر والأظافر، وقد وجدت دراسة نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية أن البطاطا الحلوة، وخاصةً الأصناف الأرجوانية منها، غنية بالأنثوسيانين، وهي مضادات أكسدة قوية تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي الذي يساهم في شيخوخة البشرة وبهتانها، بالإضافة إلى ذلك، ربطت دراسة أخرى نقص فيتامين A بجفاف البشرة وتقصف الشعر وزيادة خطر الإصابة بأمراض جلدية مثل الأكزيما.

المكسرات والبذور

المكسرات والبذور، مثل اللوز والجوز وبذور دوار الشمس، غنية بفيتامين E والبيوتين والبروتين والدهون الصحية، وتساعد هذه العناصر الغذائية مجتمعة على حماية البشرة من التلف التأكسدي، وتعزيز نمو الأظافر، ومنع جفافها وتقشرها، حيث تشير الدراسات إلى أن نقص بعض العناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامين E والبيوتين، يرتبط بتساقط الشعر وتكسر الأظافر، وتلعب العناصر الغذائية الدقيقة، مثل البيوتين وفيتامين C والزنك، دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة البشرة والأظافر.

الأفوكادو

يُوفر الأفوكادو دهونًا أحادية غير مشبعة صحية، إلى جانب فيتامينات C، E، وA، والتي تُساهم جميعها في تعزيز صحة البشرة ونمو الشعر، كما تُساعد هذه الدهون على ترطيب البشرة من الداخل، بينما يُعزز فيتامين C تكوين الكولاجين، ويوفر فيتامين E حماية من أضرار الشمس والتلوث، ووفقًا للدراسات، يُساعد فيتامين C ومضادات الأكسدة الأخرى الموجودة في الأطعمة النباتية مثل الأفوكادو في الحفاظ على بنية البشرة، وتقليل ظهور التجاعيد، ودعم التئام الجروح.

البيض

يُعد البيض من أكثر مصادر البروتين اكتمالاً، إذ يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، الضرورية لتكوين الكيراتين، وهو البروتين الذي يُكوّن الشعر والبشرة والأظافر، كما أنه غني بالبيوتين، وهو فيتامين B المُساهم في نمو الخلايا، ووفقًا للدراسات، تحتوي بيضة واحدة كبيرة على حوالي 7 جرامات من البروتين، مما يجعلها مصدرًا موثوقًا لإصلاح الأنسجة ونموها، وللبيوتين الموجود في البيض أهمية خاصة في الوقاية من هشاشة الأظافر وتساقط الشعر.

الخضراوات الورقية الخضراء

الخضراوات الورقية مثل السبانخ والكرنب يُقدم مزيجًا فعّالًا من فيتاميني A وC والحديد، وجميعها عناصر أساسية لصحة البشرة والشعر، ويُساعد الحديد خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين إلى فروة الرأس وبصيلات الشعر، وهو أمر حيوي لنمو الشعر، بينما يُساعد فيتامين C على تكوين الكولاجين، وقد وجدت دراسة نُشرت عام 2017 في مجلة Dermatology Practical & Conceptual أن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة النباتية منخفضة السكر في الدم يُمكن أن يُساعد في تقليل تساقط الشعر لدى النساء في سن اليأس، ويُعزز صفاء البشرة.

المحار

المحار غني جدًا بالزنك، وهو معدن نادر يلعب دورًا رئيسيًا في إصلاح الأنسجة، ودعم وظيفة المناعة، وتنظيم الهرمونات، ويُعدّ الزنك مهمًا بشكل خاص للحفاظ على كثافة الشعر وشفاء الجروح، وتُظهر بيانات وزارة الزراعة الأمريكية أن حصةً واحدةً من المحار (100 جرام) تحتوي على ما يقارب 100 ملج من الزنك، وهي نسبة تفوق بكثير الكمية اليومية الموصى بها، حيث يرتبط نقص الزنك بتساقط الشعر، وتأخر التئام الجروح، وتهيج الجلد.

الفواكه والخضراوات الغنية بالماء

الحفاظ على ترطيب الجسم أساسي لبشرة نضرة، وتناول الأطعمة الغنية بالماء يساعد في الحفاظ على مستويات الترطيب، مثل الخيار والطماطم والكرفس والبطيخ والفراولة تُزوّد الجسم بالسوائل، بالإضافة إلى العناصر الغذائية المفيدة للبشرة، وقد أكدت دراسة أجراها المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية (NCBI) عام 2015 أن تناول كميات أكبر من الماء من أطعمة مثل الخيار والبطيخ يؤثر إيجابًا على ترطيب البشرة ووظائفها الفسيولوجية.