أطعمة ومشروبات تمنع رائحة العرق الكريهة في الصيف

يُعدّ التعرق ورائحة الجسم من أكثر الآثار المزعجة خلال فصل الصيف نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، وبينما يكون العرق نفسه عديم الرائحة، إلا أن اختلاطه مع بكتيريا الجلد يُنتج رائحة نفاذة وفريدة قد تدفع الناس إلى الابتعاد عن بعضهم البعض ومحاولة الاهتمام بالتخلص من هذه الرائحة المزعجة، من خلال استخدام مزيلات العرق وغيرها من المنتجات، ولكن يمكن أيضًا التخلص من رائحة العرق بطرق طبيعية من خلال تناول أطعمة ومشروبات معينة، يمكن أن تحمي بشرتك من الرائحة والأضرار التي قد تسببها العطور أيضًا، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 6 أطعمة ومشروبات تمنع رائحة العرق خلال فصل الصيف:

الفواكه الحمضية

الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والجريب فروت غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة، تساعد على إزالة السموم من الجسم وتقليل الروائح الكريهة، وبالتالي تقليل المركبات ذات الرائحة الكريهة، كما أن تناولها بانتظام يحافظ على تدفق السوائل من الجسم، ويحافظ على نضارة الجلد والبشرة.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات بوليفينولية، مثل إيبيجالوكاتشين جالات (EGCg) وإيبيكاتشين جالات (ECg)، والمعروفة بقدرتها على منع نمو مجموعة واسعة من أنواع البكتيريا، ولا يقتصر دوره على التحكم في رائحة الفم فحسب، بل يُقلل أيضًا من المركبات المسببة لها، بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد على سد المسام، وبالتالي تقليل التعرق والرطوبة التي تسبب لنمو البكتيريا.

المكسرات والبذور

عند التعامل مع رائحة الجسم في الصيف، احرص على تناول الزنك بانتظام، ويمكن أن يؤدي نقص الزنك إلى تفاقم رائحة الجسم، بينما من المعروف أن وجود كمية كبيرة من أكسيد الزنك في الجسم يُثبّط الرائحة، وفقًا لدراسة نُشرت في المكتبة الهندية للطب، لذلك أضف الزنك إلى نظامك الغذائي اليومي بتناول حفنة من المكسرات والبذور يوميًا.

الخضراوات الورقية الخضراء

الخضراوات الورقية الخضراء ، مثل السبانخ والكرنب والخس، غنية بالكلوروفيل، الذي يُقلل بشكل طبيعي من المركبات المسببة للروائح في الجسم، وقد كشفت دراسة حديثة أُجريت على أشخاص يعانون من بيلة ثلاثي ميثيل أمين، وهي حالة تُسبب رائحة كريهة تشبه رائحة السمك، أن تناول الكلوروفيل بانتظام يُحسّن رائحة الجسم لدى المصابين بهذه الحالة.

الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك

الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك أو الأطعمة المخمرة، مثل الزبادي واللبن الرائب وغيرها، تُسهّل عملية الهضم وتُحسّن صحة الأمعاء، كما أنها تُقلّل من نمو البكتيريا المُسبّبة للروائح في الجلد، مما يُخفّف من رائحة الجسم الكريهة.

الحبهان

الحبهان غني بمركبات البوليفينول مثل الكيرسيتين، والكامبفيرول، واللوتولين، والبيلارجونيدين، وجميعها ذات خصائص مضادة للأكسدة، كما أنه قادر على تنظيم مستويات الكورتيزول، والكورتيزول هو هرمون التوتر الذى يؤثر على التعرق، ومن خلال التحكم في مستوياته، يمكن تقليل كمية العرق المُنتَجة.