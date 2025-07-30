شكرا لقرائتكم خبر عن ابدأ يومك بهذه الأطعمة.. تقلل الكوليسترول وتعزز صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

بدء يومك بشكل صحى لا يقتصر على الطاقة فحسب، بل يشمل أيضًا تهيئة الظروف اللازمة لصحة جيدة، وخاصةً صحة قلبك، الجميع يعلم أن وجبة الإفطار هي أهم وجبة في اليوم، ولكن ما يجهله الكثيرون هو أنها فرصة ذهبية للتحكم في مستوى الكوليسترول.

وفقًا للخبراء حسب موقع " onlymyhealth "، يُعدّ الإفطار الوقت الأمثل لتناول أطعمة تُساعد على ضبط مستويات الكوليسترول، ويُعد ارتفاع الكوليسترول، وخاصةً الكوليسترول الضار (LDL)، مؤشرًا رئيسيًا لأمراض القلب، ونظامنا الغذائي له تأثير كبير في التحكم بهذه المستويات، من خلال اختيار وجبات الإفطار بعناية، يمكنك خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL)، ورفع مستوى الكوليسترول المفيد (HDL)، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

أفضل الأطعمة لمكافحة الكوليسترول في وجبة الإفطار لصحة القلب 1. الشوفان والحبوب الكاملة الأخرى

يُعدّ الشوفان من أشهر وأهمّ أنواع الفطور المُدعّمة علميًا بخفض الكوليسترول، حيث يحتوي خبز الشوفان والشعير والحبوب الكاملة على ألياف قابلة للذوبان، وخاصةً بيتا جلوكان، تعمل هذه الألياف كالإسفنجة في الأمعاء، حيث تمتص الكوليسترول وتمنع امتصاصه في مجرى الدم.

2. التوت

الفراولة والتوت الأزرق والتوت الأحمر والتوت الأسود ليست ملونة ولذيذة فحسب، بل هي غنية أيضًا بمضادات الأكسدة (مثل الأنثوسيانين) والألياف، تحمي مضادات الأكسدة الشرايين من التلف، كما أن أليافها تساعد على خفض الكوليسترول.

3. المكسرات والبذور

اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان وبذور دوار الشمس مصادر غذائية غنية، فهي تحتوي على دهون أحادية غير مشبعة ودهون متعددة غير مشبعة صحية، مما يُقلل من مستوى الكوليسترول الضار.

كما تُعدّ بذور الكتان والشيا مصدرًا رائعًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف القابلة للذوبان، وتحتوي معظم المكسرات أيضًا على ستيرولات نباتية، وهي مركبات كيميائية تُعيق امتصاص الكوليسترول.

4. الأفوكادو

هذه الفاكهة الغنية مصدر ممتاز للأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة (MUFAs)، التي ثبتت فعاليتها في خفض مستوى الكوليسترول السيئ (LDL)، وربما رفع مستوى الكوليسترول الجيد (HDL) كما أنها مصدر غني بالألياف والبوتاسيوم.

5. الأطعمة الغنية بالستيرولات النباتية

تحتوي بعض الأطعمة، مثل أنواع السمن النباتي وعصير البرتقال والزبادي، على ستيرولات نباتية مضافة، تشبه هذه الستيرولات كيميائيًا الكوليسترول، وتؤثر على امتصاصه في الأمعاء، مما يُخفّض مستوى الكوليسترول الغذائي الذي يدخل الجسم.

عادات إضافية لصحة القلب

للحفاظ على صحة القلب والتحكم في مستوى الكوليسترول، احرصوا على ما يلي:

ممارسة النشاط البدني المنتظم : حاول ممارسة ما لا يقل عن 30 دقيقة من النشاط البدني متوسط الشدة في معظم أيام الأسبوع.

الحد من الدهون المشبعة والدهون المتحولة: الحد من استهلاك اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة والأطعمة المقلية.

الحفاظ على وزن صحي: الوزن الزائد يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول.

الإقلاع عن التدخين : التدخين يضر بشدة بالأوعية الدموية وله تأثير سيء على الكوليسترول.

السيطرة على التوتر : يمكن أن يؤثر التوتر المزمن على الصحة العامة، بما في ذلك صحة القلب.

الفحوصات الدورية : تعاون مع طبيبك للتحقق من مستويات الكوليسترول لديك وصحتك القلبية والأوعية الدموية بشكل عام.