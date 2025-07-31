شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تختلف أعراض سرطان الرئة عند النساء والرجال.. 4 طرق للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن تختلف علامات وأعراض سرطان الرئة لدى النساء، عن العلامات الشائعة لدى الرجال، نظرا لأن أنواع مختلفة من سرطان الرئة تؤثر على أجزاء مختلفة من الرئتين، كذلك ويختلف معدل الإصابة به بين الرجال والنساء.

بالإضافة إلى الأعراض التقليدية، كالسعال المستمر أو سعال الدم، من المرجح أن تشعر النساء أولاً بالتعب وضيق التنفس التدريجي. ولأن هذه التغيرات طفيفة، فقد يتجاهلها البعض على أنها ناتجة عن الخمول أو التقدم في السن، مما يجعل سرطان الرئة أكثر تقدمًا عند تشخيصه لدى النساء، وقد ترتبط الأعراض الأولى بانتشاره إلى العظام والدماغ ومناطق أخرى من الجسم، وفقا لموقع "Very well health".

أنواع سرطان الرئة لدى النساء

عادةً ما تُحدد أعراض سرطان الرئة من خلال موقعه في الرئتين، كما تعتمد الأعراض على نوع سرطان الرئة المُسبب لها.

وهناك فئتان رئيسيتان من سرطان الرئة:

سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة (NSCLC) : هو النوع الأكثر شيوعًا، ويمثل حوالي 85% من سرطانات الرئة، و يتضمن سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة أنواعًا فرعية مختلفة لها خصائص مختلفة.

سرطان الرئة صغير الخلايا (SCLC) : أصبح أقل شيوعًا مما كان عليه في الماضي، ويمثل ما يقارب 10%-15% من سرطانات الرئة، وهو النوع الأكثر ارتباطًا بالتدخين، و يميل سرطان الرئة صغير الخلايا إلى النمو بالقرب من المجاري الهوائية الكبيرة، مما يسبب أعراض مبكرة (بسبب انسداد مجرى الهواء) مثل السعال، وسعال الدم، والصفير، والتهابات الجهاز التنفسي المتكررة.

أورام الكارسينويد: تُشكل ما بين 1% و2% من أورام الرئة، لا ترتبط هذه الأورام بالتدخين، وتميل إلى الظهور لدى النساء الأصغر سنًا، والعديد من هذه الأورام بطيئة النمو جدًا.

ويلاحظ أن النساء المصابات بسرطان الرئة أكثر عرضة لعدم التدخين ، أي تدخين أقل من 100 سيجارة طوال حياتهن من الرجال، وتشير التقديرات إلى أن حوالي 20% من النساء لم يدخنّ قط، ويعد سرطان الرئة الغدي أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين لم يدخنوا قط، وهو بالفعل أكثر شيوعًا لدى النساء منه لدى الرجال .

أعراض سرطان الرئة الشائعة لدى النساء



عند النظر إلى الرجال والنساء معًا، فإن أكثر أعراض سرطان الرئة شيوعًا هي السعال، وضيق التنفس، وسعال الدم، وفقدان الوزن، وفقدان الشهية. أما لدى النساء، فعادةً ما يبدأ التعب وضيق التنفس بالظهور أولًا.

التعب



التعب هو العرض الأكثر شيوعًا لسرطان الرئة لدى النساء، مع ذلك، يختلف إرهاق السرطان ، أو الإرهاق المرتبط به، عادةً عن التعب العادي. فهو ليس من النوع الذي يمكن التغلب عليه أو يتحسن بليلة نوم جيدة أو فنجان قهوة، ويصفه البعض بأنه "تعب عام للجسم".

ضيق التنفس/عدم تحمل التمارين الرياضية

إن ثاني أكثر أعراض سرطان الرئة شيوعًا لدى النساء هو ضيق التنفس، و خلال المراحل المبكرة من المرض، لا يكون ضيق التنفس واضحًا دائمًا ويمكن استبعاده بسهولة على أنه ناتج عن شيء آخر أو تجاهله تمامًا.

آلام الظهر أو الكتف

يعد الألم في الظهر أو الكتف أحد الأعراض الأولى الشائعة نسبيًا لسرطان الرئة لدى النساء ويمكن أن يكون سببه مجموعة من العوامل، مثلا انتشار المرض لعظام الظهر، أو تهيج الأعصاب بسبب المرض، مما يؤدى لآلام الكتف.

التهابات الجهاز التنفسي المتكررة

تشكل العدوى التنفسية المتكررة أحد الأعراض الشائعة لسرطان الرئة لدى النساء، وأفاد العديد منهن بتجربة عدة نوبات من التهاب الشعب الهوائية، أو الالتهاب الرئوي في الوقت الذي سبق التشخيص.

وفي المراحل المبكرة من السرطان، تُعد الأورام التي تُعيق مجرى الهواء شائعة، ومع تطور السرطان، يزداد معدل التهابات الجهاز التنفسي، و يُنصح المرضى بالتحدث إلى الطبيب إذا أصيبوا بأكثر من نوبة التهاب رئوي خلال عام واحد.

السعال المستمر

السعال المستمر هو العرض الأكثر شيوعًا لسرطان الرئة، ولكنه أقل شيوعًا عند النساء بسبب موقع هذه الأورام، ومع ذلك، يلاحظ العديد من الأشخاص أنهم أصيبوا بسعال مزمن ومزعج في وقت التشخيص.

سعال الدم

سعال الدم ( نفث الدم)) هو العرض الأكثر احتمالاً للإشارة إلى سرطان الرئة الكامن، و بالنسبة لـ 7% من الأشخاص، يكون هذا العرض هو العرض الوحيد عند التشخيص، ومع ذلك، فإنه يحدث لدى حوالي 21% من المصابين بسرطان الرئة بشكل عام.

أعراض نادرة

بعض سرطانات الرئة تفرز مواد تعمل كهرمونات، تُعرف باسم متلازمات الورم الحليمي ، وقد تختلف أعراضها بشكل كبير حسب نوع البروتين أو الهرمون المُفرز، ومن هذه المتلازمات:

فرط كالسيوم الدم:يمكن أن يسبب تقلصات عضلية وضعفًا، وفي الحالات الشديدة، غيبوبة

متلازمة إفراز هرمون ADH غير المناسب : يؤدى إلى انخفاض مستوى الصوديوم في الدم. وهذا بدوره قد يسبب أعراضًا متنوعة تبدأ بالضعف.

متلازمة كوشينج : قد تسبب تورمًا وارتفاع ضغط الدم ووجهًا يشبه القمر بسبب إفراز هرمون الكورتيزول.

متى يجب عليك زيارة الطبيب؟

هناك عدد من الأعراض التي تستدعي مراجعة طبيبك، من المهم ملاحظة أن أعراض سرطان الرئة، وخاصةً لدى النساء، قد تكون غامضة وخفيفة، وقد لا تجعلك تعتقد أن رئتيك هي المشكلة، و تشمل أسباب مراجعة طبيبك ما يلي:

التعب الذي لا يتحسن مع الراحة الكافية

ضيق في التنفس، حتى لو كنت تعتقد أنه قد يكون بسبب عدم النشاط فقط

سعال مصحوب بأي دم

ألم في ظهرك أو كتفك أو صدرك

خفقان القلب

سعال لا يزول

عدوى الجهاز التنفسي أكثر من المعتاد بالنسبة لك أو أكثر من نوبة واحدة من الالتهاب الرئوي

لعلّ أهم "أعراض" هو حدسك . إذا بدا لك أمرٌ غير طبيعي، فتحدثى إلى الطبيب، حتى لو كنتى تعتقدى أن له تفسيرًا منطقيًا أو كان مجرد عرض مزعج.

الوقاية من سرطان الرئة

وللوقاية من سرطان الرئة ينصح بإتباع عدد من الخطوات، مثل:

اتباع نمط حياة صحي.

-المشي في الهواء الطلق وأخذ الشهيق والزفير.

-ممارسة الرياضة اليومية.

-إجراء الفحوصات بصورة دورية.