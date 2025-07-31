شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط فى الشاى والقهوة يقلل نسب هذا المعدن الهام لجسمك والان مع تفاصيل الخبر

تحوّلت مشروبات الكافيين إلى عادة يومية لدى الجميع، فنجان القهوة أو كوب الشاي قد يكونان مفتاح التركيز عند الصباح، لكن ما لا يعلمه كثيرون أن الإفراط في الكافيين قد يؤثر سلبًا على توازن بعض العناصر الأساسية في الجسم، ومنها المغنيسيوم، أحد أهم المعادن المرتبطة بوظائف حيوية لا غنى عنها.



وفقًا لتقرير نُشر في موقع health فان للكافيين تأثيرًا غير مباشر على قدرة الجسم في الاحتفاظ بالمغنيسيوم، حيث يُحفّز الكلى على إفراز هذا المعدن عبر البول، ويُضعف من معدل امتصاصه داخل الجهاز الهضمي، مما يؤدى إلى انخفاض تدريجي في مستويات المغنيسيوم دون أن يلاحظ الإنسان ذلك في البداية.

ما هو المغنيسيوم ولماذا يحتاجه الجسم؟

المغنيسيوم معدن يدخل في أكثر من 300 تفاعل كيميائي داخلي. يساعد على تنظيم ضربات القلب، يدعم قوة العضلات، ويساهم في تهدئة الجهاز العصبي. وعندما تنخفض مستوياته، تبدأ أعراض مزعجة بالظهور، منها الشعور بالإرهاق المستمر، تقلص العضلات، تقلب المزاج، واضطرابات النوم.

كيف يُسبب الكافيين نقص المغنيسيوم؟

يعمل الكافيين كمدرّ للبول، ما يزيد من طرح السوائل والمعادن خارج الجسم.

يعطّل عملية الامتصاص المعوي للمغنيسيوم من الطعام.

يُجهد الكلى، مما يعيق قدرتها على الاحتفاظ بالكمية الكافية من المغنيسيوم.



هذه التأثيرات تتراكم بمرور الوقت، خاصة لدى الأشخاص الذين يستهلكون الكافيين بشكل يومي ومفرط.

ما هي العلامات التي يجب الانتباه لها؟

إذا كنت من محبي الشاي والقهوة، وبدأت تلاحظ أحد الأعراض التالية، فقد تكون بحاجة إلى فحص مستويات المغنيسيوم:

ضعف عام في الجسم أو فقدان للطاقة

اضطرابات في نبضات القلب

شعور بالقلق أو التوتر دون سبب واضح

تشنجات عضلية متكررة

صعوبة في التركيز أو النوم

خطوات للوقاية دون التخلي عن الكافيين

ليس عليك التوقف نهائيًا عن تناول مشروباتك المفضلة، لكن يمكنك تقليل آثارها الضارة باتباع هذه النصائح:

خفّض عدد أكواب القهوة أو اختر الأنواع قليلة الكافيين

اشرب الماء بانتظام لتعويض فقد السوائل

أضف أطعمة غنية بالمغنيسيوم إلى وجباتك مثل السبانخ، المكسرات، البقوليات، والشوفان

استشر طبيبك إذا كنت تفكر في تناول مكملات غذائية