شكرا لقرائتكم خبر عن حساسية السكر.. 9 طرق يتفاعل بها جسمك سلبًا مع الفركتوز واللاكتوز والان مع تفاصيل الخبر

السكروز والجلوكوز والفركتوز ثلاثة أنواع شائعة من السكريات، توجد في المنتجات الطبيعية كالفواكه والخضراوات ومشتقات الألبان والحبوب والأطعمة المصنعة، ورغم تصنيفها جميعًا كسكريات، إلا أنها تختلف اختلافًا كبيرًا في تركيبها الكيميائي، وكيفية معالجتها في الجسم، وتأثيرها على الصحة.

حساسية السكر هو أمر يحدث عندما يتفاعل جسمك سلبًا مع جميع أنواع السكر، مثل الفركتوز واللاكتوز والجلوكوز، ومن التأثير على مزاجك إلى اشتهاء المزيد من السكر، إليك بعض العلامات الشائعة لحساسية السكر حسب موقع " healthsite".

تقلبات المزاج

غالبًا ما يرتبط الإفراط في تناول السكر بتقلبات مزاجية، كالانفعال والقلق والحزن المفاجئ، ويعود هذا الارتباط إلى التأثير السلبي للسكر على مستوى الجلوكوز في الدم.

الصداع المتكرر

وجد الباحثون أن ارتفاع وانخفاض سكر الدم قد يؤديان أيضًا إلى التوتر أو الصداع المؤلم.

ظهور حب الشباب

تجنب تناول الأطعمة السكرية، حيث إن الاستهلاك المتكرر والمفرط للحلويات قد يؤدي إلى ظهور حب الشباب والطفح الجلدي.

مشاكل الجهاز الهضمي

عندما يعجز جهازك الهضمي عن هضم السكريات مثل اللاكتوز أو الفركتوز، فقد يؤدي ذلك إلى الانتفاخ والغازات والإمساك.

ضربات قلب سريعة

قد يعاني بعض الأشخاص بعد تناول السكر من تسارع ضربات القلب أو الخفقان نتيجة استجابة الجسم لتقلبات نسبة السكر في الدم.

التعب المفرط والنعاس

الإفراط في تناول السكر قد يُسبب لك التعب والنعاس، احرص على تجنب الأطعمة السكرية.

الرغبة الشديدة في تناول السكر

الإفراط في تناول السكر قد يؤدي إلى زيادة الرغبة الشديدة في تناوله، وهو مؤشر شائع على اختلال مستوى السكر في الدم.

ضباب الدماغ

الإفراط في تناول السكر قد يؤدي إلى اختلال توازن سكر الدم، مما يُصعّب التركيز وأداء المهام البسيطة.

كيفية الحد من تناول السكر؟

وفقا لتقرير موقع " vinmec"، من المهم الحد من السكريات المضافة، ولكن ليس من الضروري تجنب السكر الطبيعي الموجود في الأطعمة الكاملة كالفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان، هذه المنتجات الطبيعية لا تُشكل نفس المخاطر، لأنها غنية بالألياف والماء والعناصر الغذائية التي تُعاكس أي آثار ضارة لمحتواها من السكر.

توصي منظمة الصحة العالمية بألا تتجاوز نسبة السكر المضاف 5-10% من السعرات الحرارية اليومية أو لنظام غذائي يحتوي على 2000 سعر حراري، يُنصح بالحد من كمية السكريات المضافة إلى 25-50 جرامًا يوميًا.

علاوة على ذلك، قد يوجد السكر المضاف في التوابل مثل الصلصات والتتبيلات وغيرها من المنتجات التي غالبًا ما يتم تجاهلها، لذلك، من المهم قراءة ملصقات المكونات بعناية.