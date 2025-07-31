شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من تقرحات الفم المزعجة.. علاجات طبيعية لتخفيفها والان مع تفاصيل الخبر

قرح الفم، هي تقرحات صغيرة مؤلمة تتشكل داخل الفم، على اللسان أو الشفتين، وهي ليست ضارة، ولكنها قد تجعل الأكل والشرب والتحدث غير مريح، هناك عدة أسباب محتملة لها، فقد يُسبب التوتر والقلق ظهور القرح عن طريق إضعاف جهاز المناعة، كما أن التغيرات الهرمونية، مثل الدورة الشهرية أو الحمل، قد تُسببها أيضًا، ويُصاب بعض الأشخاص بالقرح بعد تناول أطعمة حارة أو حمضية، كما قد يكون نقص فيتامينات مثل ب12 أو الحديد أو حمض الفوليك سببًا أيضًا، وقد يؤدي قضم الخد أو اللسان أو تنظيف الأسنان بقسوة إلى ظهور قرح الفم، حسبما أفاد تقرير موقع "Healthline".

فيما يلى.. علاجات منزلية طبيعية فعالة للتخلص من قرح الفم المؤلمة بسرعة:

الصبار: ضع جل الصبار مباشرة على القرحة لتقليل الألم والالتهاب.

العسل: ضعي طبقة رقيقة من العسل على القرحة لتعزيز الشفاء وتقليل نمو البكتيريا.

زيت جوز الهند: ضع زيت جوز الهند على القرحة لتقليل الالتهاب وتعزيز الشفاء.

الكركم: اخلطي مسحوق الكركم مع الماء حتى تحصلي على عجينة، ثم ضعيها على القرحة لتقليل الالتهاب وذلك بفضل مركبات الكركم المضادة للالتهابات والأكسدة.

جذر عرق السوس: ضع مستخلص جذر عرق السوس على القرحة حيث تساعد مركباته في تخفيف الالتهاب وتعزيز الشفاء.

المضمضة بالماء المالح: اشطف فمك بالماء المالح الدافئ عدة مرات يوميًا لتقليل الالتهاب.

صودا الخبز: اخلطي صودا الخبز مع الماء حتى تحصلي على عجينة، ثم ضعيها على القرحة لتقليل الحموضة والالتهاب.

زيت شجرة الشاي: ضع بضع قطرات من زيت شجرة الشاي على القرحة لتقليل نمو البكتيريا وتعزيز الشفاء.

المضمضة بخل التفاح: امزجي أجزاء متساوية من الماء وخل التفاح، ثم استخدميه للمضمضة عدة مرات في اليوم لتقليل الالتهاب.

مشروب البابونج: تناول مشروب البابونج أو ضع كيس من أعشاب البابونج المبرد على القرحة لتقليل الالتهاب وتعزيز الاسترخاء.

مكملات فيتامين ب12: تناول مكملات فيتامين ب12 أو ضع جل فيتامين ب12 على القرحة لتعزيز الشفاء وتقليل خطر نقصه.

فيما يلى.. طرق الوقاية من قرح الفم:

مارس نظافة الفم الجيدة.

تجنب المهيجات مثل الأطعمة الحارة والحمضية.

إدارة التوتر.