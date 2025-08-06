انتبهي.. 5 أطعمة تُسبب سرطان الدم لطفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 أغسطس 2025 08:08 صباحاً - يُعدّ سرطان الدم أكثر أنواع السرطان شيوعاً للأطفال، وللوقاية منه؛ عليكِ فهم الأسباب والعوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان، بما في ذلك نظام الطفل الغذائي اليومي.

ففي الوقت الحاضر، يُغلّف العديد من الأطعمة؛ لزيادة مدة صلاحيتها وتعزيز نكهتها؛ بإضافة بعض المواد أو معالجتها بطرق محددة، لذا يجب الحد من تناول هذه الأنواع من الأطعمة؛ للحفاظ على صحة الطفل وتقليل خطر الإصابة بالسرطان، وللوقاية من السرطان؛ يوصي في الوقت نفسه العديد من خبراء الصحة بالحد من تناول الأطعمة التالية، وذلك لأنها تُعدّ من مسببات أو عوامل خطر الإصابة بسرطان الدم لدى الأطفال. وفيما يلي، وفقاً لموقع "هيلث لاين"، أبرز الأطعمة التي قد تُسبب سرطان الدم للأطفال.

هل يسبب النظام الغذائي للطفل سرطان الدم؟

يُمكن أن يزداد سرطان الدم بسبب النظام الغذائي-الصورة من موقع AdobeStock

لا يوجد طعام مُحدد يُسبب السرطان بشكل مُباشر، بما في ذلك سرطان الدم لدى الأطفال. وفي المقابل، يعتقد أن خطر الإصابة بسرطان الدم يُمكن أن يزداد بسبب عوامل عديدة، منها نظام الطفل الغذائي.

على الجانب الآخر، ينتج سرطان الدم عن طفرات وتغيرات في الحمض النووي لخلايا الدم، وتعطل هذه التغيرات في الحمض النووي؛ تسبب انقسام ونمو الخلايا بشكل لا يمكن السيطرة عليه، ويعدّ ذلك سبب جميع أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الدم (اللوكيميا)؛ وذلك لأن المحفز الدقيق لطفرات الحمض النووي في خلايا الدم غير معروف. ولكن قد يكون لبعض الأطعمة سبب في ذلك.

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قائمة بالأطعمة التي تُسبب سرطان الدم لدى الأطفال

اللحوم الحمراء

اللحوم الحمراء، مثل لحم البقر والضأن والماعز، قد تُعتبر من الأطعمة المُسرطنة، لذلك يُمكن أن يُحفّز محتوى الحديد في اللحوم الحمراء تكوين مركبات مُسرطنة تُلحق الضرر بخلايا الجسم.

علاوة على ذلك، غالباً ما تُشوى اللحوم الحمراء، وقد يُنتج التعرض لدرجات حرارة عالية مركبات ضارة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، لذلك يجب على الأطفال الحد من تناولها؛ حتى لا تتسبب في الإصابة بسرطان الدم.

اللحوم المُصنّعة

تعد اللحوم المصنعة، مثل النقانق واللحم المقدد واللحوم المدخنة، من المواد المسرطنة، وهي خيار مناسب للعائلات في المنزل. وفي المقابل، على الرغم من سهولة استخدامها وطعمها اللذيذ، فإنه يجب مراعاة آثارها السلبية المحتملة، فإلى جانب غناها بالبروتين، يوفر الدجاج والأسماك العديد من العناصر الغذائية المهمة الأخرى لنمو الأطفال وتطورهم.

توجد اللحوم المصنعة أيضاً في الوجبات السريعة. بدلاً من شرائها من المطاعم، من الأفضل تحضير البرجر أو السندويتشات أو النقانق لطفلك في المنزل؛ باستخدام مكونات طازجة وغنية بالعناصر الغذائية.

الأطعمة الغنية بالسكر

السكر المضاف في الأطعمة يزيد خطر الإصابة بالسرطان- الصورة من موقع Freepik

يرتبط استهلاك السكر المضاف في الأطعمة والمشروبات بزيادة خطر الإصابة بالسرطان والوفاة، إلى جانب إضعاف استجابة الجسم للإنسولين، وتؤدي هذه الزيادة في الهرمونات إلى نمو خلايا الجسم وانقسامها بسرعة أكبر، وتثبط عملية الجسم الطبيعية في القضاء على الخلايا التالفة أو غير الضرورية.

على الجانب الآخر، يستمتع الأطفال عموماً بالأطعمة الحلوة؛ لأنها أول ما يتذوقونه، خاصةً من حليب الأم. على الرغم من استمتاعهم بها، يجب مراقبة تقديم الأطعمة الحلوة للأطفال والحد منها.

الأطعمة الغنية بالدهون

بالإضافة إلى الأطعمة الغنية بالسكر، يمكن للأطعمة الدهنية أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، بما في ذلك سرطان الدم لدى الأطفال، حيث يرتبط هذا أيضاً بزيادة الوزن أو السمنة لدى الأطفال.

لذا، فإن الأطعمة الزيتية غنية جداً بالسعرات الحرارية. إذا كان طفلك الصغير يحب تناول الأطعمة الزيتية، وكان خاملاً، فقد يُصاب بالسمنة والتي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، بما في ذلك سرطان الدم.

الأطعمة المعبأة

غالباً ما تحتوي المنتجات الغذائية للأطعمة المصنعة القائمة على اللحوم، مثل: اللحوم المقددة، والنقانق، واللحوم المخمرة، وكرات اللحم، على مواد كالنيتروسامين ونترات البوتاسيوم، والتي تعتبر من المواد المسرطنة، لذا يجب الحد من تناول هذه الأطعمة؛ لأنها غالباً ما تسبب سرطان الدم لدى الأطفال.

في المقابل، يجب إعطاء الأولوية لإعداد وجبات صحية لطفلك الصغير؛ عن طريق طهيها بنفسك واستخدام مكونات طازجة؛ لضمان الحفاظ على قيمتها الغذائية.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.