في الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية هل يتغير حليب الأم وفقًا لاحتياجات الطفل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 أغسطس 2025 08:08 صباحاً - عند هذه المعلومة تظهر عظمة الخالق، في تكوين الحليب في جسم الأم، لأن العلم قد أثيت أنه من أبرز ما يميز حليب الأم هو قدرته على التكيف مع احتياجات طفلك. هذا صحيح، تركيبة حليب الأم تستجيب وتتكيف لتلبية احتياجات طفلك الغذائية! وقد يتغير تركيب حليب الأم من رضعة لأخرى، بل ويستمر لفترات أطول. وقد يتغير أيضاً إذا مرض طفلكِ! لفهم آلية عمل هذا، وبمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، والذي يصادف في الأسبوع الأول من أغسطس من كل عام، من المهم معرفة مكونات حليبكِ أولاً، كما يكشف لك الأطباء والمتخصصون.

ممّ يتكون حليب الأم؟

ممّ يتكون حليب الأم؟



87% ماء؛

7% لاكتوز؛

4% دهون؛

1% بروتين.

ما هو اللاكتوز؟

اللاكتوز من الكربوهيدرات المهمة. فهو يوفر الطاقة لدماغ الطفل النامي، ويساعد على امتصاص المعادن. هناك أنواع من الكربوهيدرات تُسمى "سكريات حليب الأم"، تُساعد على نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، وتحمي من البكتيريا الضارة. نعلم أن هناك ما لا يقل عن 200 نوع مختلف من HMOs.

ما هي الدهون؟

تُمدّ الدهون طفلك بالطاقة، كما تُساعد على نموّ الجهاز العصبي المركزي. ومن المثير للدهشة أن حليب الأم يحتوي على أكثر من 200 نوع من الأحماض الدهنية.

ما هو البروتين؟

يحتوي حليب الأم على أكثر من 400 بروتين مختلف. يُعدّ البروتين عنصراً غذائياً، كما أنه يساعد على امتصاص العناصر الغذائية الأخرى. كما أنه يدعم صحة الجهاز المناعي ويساعد في مكافحة البكتيريا الضارة.

هناك العديد من الجزيئات الأخرى التي تساعد أيضاً في النمو، والمناعة، وتكوين الميكروبيوم، والتكيف خارج الرحم، وأكثر من ذلك.

كيف يتغير التركيب أثناء التغذية؟

يتغير تركيب حليب الأم مع كل رضاعة. حيث يُسمى أول حليب يُستخرج بالحليب الأولي. يتميز هذا الحليب بأنه أخف وزناً وغني باللاكتوز، وهو مفيد لإرواء عطش طفلك.

ثم يأتي الحليب الخلفي الأكثر دهنية. يحدث هذا التغيير في التركيب نتيجةً لمص الثدي. هذا يعني أن مدة الرضاعة في كل جلسة تؤثر على التغذية التي يتلقاها طفلك. كما تعتمد كمية الدهون في حليبك على مدى امتلاء ثديك. فكلما كان أكثر امتلاءً، قلّت نسبة الدهون فيه لأنه سيكون أكثر تخفيفاً.

كيف يتغير حليب الثدي مع تقدم عمر المولود؟

كيف يتغير حليب الثدي مع تقدم عمر المولود؟



هناك ثلاث مراحل لحليب الثدي: اللبأ، والحليب الانتقالي، والحليب الناضج.

اللبأ:

هذا هو حليبكِ في الأيام الأولى بعد الولادة. يكون أكثر كثافةً وصفراءً في اللون، وأصغر حجماً، ولكنه أكثر تركيزاً في العناصر الغذائية التي يحتاجها مولودكِ الجديد - ومن هنا جاءت تسمية "الذهب السائل". يهدف اللبأ إلى بناء جهاز مناعي قوي، فيمتلئ بالأجسام المضادة والبكتيريا النافعة وخلايا الحماية الأخرى. يحتوي اللبأ على ضعف كمية HMO الموجودة في الحليب الناضج تقريباً!

الحليب الانتقالي:

بعد بضعة أسابيع من حليب اللبأ، ستبدئين باستخراج الحليب الانتقالي. ربما سمعتِ عن هذه المرحلة "بإفراز الحليب". يزداد حجم الثديين، وقد يكبر حجمهما. يتميز هذا الحليب بقوامه الكريمي لاحتوائه على نسبة أعلى من الدهون واللاكتوز. غرضه هو مساعدة طفلكِ على النمو.

الحليب الناضج:

بعد حوالي أربعة أسابيع، ينضج حليبكِ. سيستقر تركيبه وسيكون غنياً بالبروتينات واللاكتوز والفيتامينات والمعادن الأخرى. مع ذلك، قد يختلف من رضعة لأخرى ومع نمو طفلكِ.

كيف يتغير حليب الثدي عندما يمرض طفلك؟

توصل الباحثون إلى فرضية مذهلة مفادها أن الأطفال قادرون على توصيل احتياجاتهم المناعية إلى أمهاتهم عن طريق الرضاعة الطبيعية!

يحدث هذا من خلال عملية تُسمى "ارتداد لعاب الطفل". أثناء الرضاعة الطبيعية، تُحدث حركة المص ضغطاً يشبه الفراغ، مما يُؤدي إلى عودة مزيج من حليب الثدي ولعاب الطفل إلى حلمة الأم. يُرسل هذا إشارة إلى جسم الأم لإنتاج المزيد من الخلايا المناعية (المعروفة باسم الكريات البيضاء) في حليبها، والتي تنتقل إلى طفلها وتُساعد في مكافحة العدوى أثناء الرضاعة. وقد لوحظ ارتفاع مستويات الكريات البيضاء في حليب الثدي عند مرض الأطفال!

هل يتغير الحليب على مدار النهار أيضاً؟

هل يتغير الحليب على مدار النهار أيضاً؟



يتغير حليب الأم بشكل كبير على مدار اليوم. على سبيل المثال، تكون مستويات الكورتيزول - وهو هرمون يعزز اليقظة - أعلى بثلاث مرات في حليب الصباح منه في حليب المساء. أما الميلاتونين، الذي يعزز النوم والهضم، فنادراً ما يُكتشف في حليب النهار، ولكنه يرتفع في المساء ويبلغ ذروته حوالي منتصف الليل.

يحتوي حليب الليل أيضاً على مستويات أعلى من بعض مكونات الحمض النووي التي تساعد على تعزيز النوم الصحي. على النقيض من ذلك، يحتوي حليب النهار على أحماض أمينية محفزة للنشاط أكثر من حليب الليل. يبلغ الحديد في الحليب ذروته عند الظهر تقريباً ، بينما يبلغ فيتامين هـ ذروته في المساء. أما المعادن مثل المغنيسيوم والزنك والبوتاسيوم والصوديوم، فتكون في أعلى مستوياتها في الصباح.

قد يُعزز حليب النهار المناعة بشكل خاص . بين الأمهات اللواتي قدّمن للباحثين عينات حليب خلال الشهر الأول بعد الولادة، بدت المكونات المناعية - بما في ذلك الأجسام المضادة الرئيسية وخلايا الدم البيضاء - أعلى في حليب النهار مُقارنةً بحليب الليل. ووجدت دراسة أخرى مستويات أعلى من مُكوّن مهم لتواصل الجهاز المناعي في حليب النهار مُقارنةً بحليب الليل.

أكد الباحثون أن الهرمونات والمكونات المناعية في حليب الأم تنتقل إلى الرضع، وأنهم يبدأون بتطوير وتحسين إيقاعاتهم اليومية خلال الأشهر الأولى من حياتهم. ومن المحتمل أن تساهم الإشارات الزمنية في حليب الأم في تشكيل بيولوجيا الساعة البيولوجية الخاصة بالرضع. وقد تساعد الاختلافات في أنماط تغذية الرضع في تفسير سبب هذا التباين في تطور هذه الإيقاعات اليومية من رضيع إلى آخر.

رسائل وحقائق في إعطاء الحليب للرضّع

رسائل وحقائق في إعطاء الحليب للرضّع

على مر التاريخ البشري، كان حليب الأم يُستهلك مباشرةً من الثدي فقط، ما يعني أن الحليب كان يُستهلك دائماً فور إنتاجه. أما الآن، ومع ظهور مضخات الثدي والتبريد، فقد تغير هذا الوضع. ووفقاً لدراسة استقصائية أُجريت بين عامي 2005 و2007، فإن أكثر من 85% من الأمهات المرضعات يلجأن إلى ضخ الحليب.

ماذا يحدث عندما يشرب الأطفال حليب الليل صباحاً، أو حليب الصباح في وقت متأخر من بعد الظهر؟ لا يعرف العلماء على وجه اليقين، لأن هذا السؤال لم يُدرس جيداً. قد يكون إعطاء الرضيع زجاجة حليب الصباح مساءً، بما يحتويه من نسبة عالية من الكورتيزول ونسبة منخفضة من الميلاتونين، بمثابة إضاءة الأنوار قبل النوم مباشرةً.

إذا كانت الإشارات الزمنية في الحليب تساعد بالفعل في معايرة بيولوجيا الساعة البيولوجية للرضع، فإن الرضع الذين يشربون الحليب "في وقت غير مناسب" قد يعانون أكثر من غيرهم من مشاكل النوم والهضم والنمو.

هناك حل سهل نسبياً بالطبع. يمكن للأمهات وضع ملصق على حليبهن يوضح وقت ضخه، وتنسيق وجبات الرضاعة بحيث تقدم حليب الصباح في الصباح، وحليب ما بعد الظهر في فترة ما بعد الظهر، وحليب الليل في المساء.

إذا أصبح هذا إجراءً متبعاً في وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة، نعتقد أن آلاف الرضع سيستفيدون من الحليب المُقدّم في موعده، مما قد يُساعدهم على تنظيم إيقاعاتهم اليومية بشكل أفضل. وقد تبنّت العديد من وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة بالفعل ممارسات مُصممة لتنظيم بيولوجيا الساعة البيولوجية للرضع بشكل أفضل، مثل خفض شدة الإضاءة ليلاً، لذا فإن توفير الحليب المُطابق للتوقيت سيكون الخطوة المنطقية التالية. وبالمثل، يُمكن لبنوك الحليب التي تقبل حليب المتبرعين فرز الحليب إلى دفعات حسب الوقت من اليوم.

هناك بديل أبسط لحليب الأم المُضخّ المُطابق للوقت: تعزيز قدرة النساء على إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية فورية من خلال توفير سياسات معقولة لإجازة الأمومة مدفوعة الأجر. الأمهات اللواتي يُرضعن أطفالهن مباشرةً لا يحتجن للقلق بشأن تنظيم إنتاج الحليب حسب الوقت، كما أن الحليب المُقدّم مباشرةً من الثدي قد يُوفّر فوائد صحية أخرى أيضاً.

يستمر البحث في استكشاف دور حليب الأم في ضبط الوقت وتأثيره على صحة الرضيع ونموه. إذا تبيّن أن الحليب المُطابق للوقت وسيلة أساسية للمساعدة في ضبط الساعة البيولوجية للرضيع، فإنّ حجّة الصحة العامة تزداد قوةً لدعم سياسات تدعم قدرة الأمهات على البقاء في المنزل مع أطفالهن خلال السنة الأولى من حياتهم.



هل تدركين مدة الرضاعة الطبيعية لحديثي الولادة؟

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص