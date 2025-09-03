الحمى المتكررة عند الأطفال .. أسبابها وطرق علاجها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 06:58 صباحاً - ماذا إذا كان طفلك، يصاب بحمى كل بضعة أسابيع تستمر لبضعة أيام ثم تزول. باستثناء الحمى، لا تظهر عليه أي أعراض أخرى. هل يُمكن أن تكون متلازمة الحمى الدورية؟ كيف تُشخّص، وهل يختلف علاجها عن علاج الحمى "العادية" لدى الأطفال؟ يؤكد الأطباء أن طفلك قد يُصاب بمتلازمة الحمى الدورية. فما هي الحمى الدورية، ولماذا يصاب الطفل بها؟

الحمى ارتفاع في درجة حرارة الجسم. غالباً ما تكون علامة على وجود عدوى، ولكن ليس دائماً. لا تسبب الحمى نفسها أي ضرر، بل تعمل كآلية وقائية، تساعد الجسم على التخلص من البكتيريا والفيروسات وغيرها من مسببات العدوى .

متوسط درجة حرارة الجسم هو 37 درجة مئوية. لكن تتراوح درجة حرارة الجسم الطبيعية بين 9 (36.1 درجة مئوية) و9 (37.2 درجة مئوية) أو أعلى. قد تتغير درجة حرارة الجسم تبعاً لمستوى نشاط الطفل والوقت من اليوم. بشكل عام، تكون درجة حرارة الجسم الطبيعية لدى الشباب أعلى من كبار السن.

في معظم متلازمات الحمى الدورية، تظل درجة حرارة الجسم طبيعية لعدة أسابيع، ثم ترتفع بسرعة إلى حمى عالية - في بعض الأحيان قد تصل إلى 39 درجة، وتستمر الحمى لعدة أيام، ثم تختفي من تلقاء نفسها.

هل هناك أنواع للحمى المتكررة عند الأطفال؟

هناك عدة أنواع من متلازمة الحمى الدورية، أو ما تسمى الحمى المتكررة، أكثرها شيوعاً هو حالة PFAPA، وهو اختصار لـ "الحمى الدورية، التهاب الفم القلاعي عند الطفل، التهاب البلعوم، والتهاب الغدد". قد يُصاب الأطفال المصابون بهذه الحالة بالتهاب في الحلق وتقرحات في الفم، بالإضافة إلى تورم في الغدد في الرقبة أثناء نوبة الحمى.

حالة PFAPA، حيث تتكرر دورة الحمى كل ثلاثة إلى خمسة أسابيع تقريباً. يُعد هذا الاضطراب السبب الأكثر شيوعاً للحمى التي تتكرر على فترات منتظمة لدى الأطفال. وغالباً ما يبدأ خلال السنوات الخمس الأولى من عمر الطفل.

ما سبب الحمى المتكررة؟

السبب الكامن وراء متلازمة PFAPA غير واضح. يعتمد الطفل على عدة عوامل، بالإضافة إلى دورة الحمى المتكررة. أو بسبب وجود أمراض نادرة، مثل قلة المعدلات الدورية (التي تُشبه أعراضها أعراض PFAPA) أو الحمى الانتكاسية، أو أعراض نادرة لأمراض شائعة مثل عدوى فيروس إبشتاين بار، والأهم أن الطفل قد يمر بهذه المراحل.

أولاً- لا يُصاب الأطفال المصابون بهذه الحالة بعدوى، كما هو الحال عادةً مع الأشخاص المصابين بالحمى.

ثانيًا- الأدوية التي تُصرف من دون وصفة طبية، والتي عادةً ما تُخفض الحرارة، مثل الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين، ليس لها تأثير يُذكر على الحمى.

ثالثاً- على الرغم من أن الأطفال يشربون، إلا أنهم عادةً ما يمتنع الأطفال عن تناول الطعام أثناء نوبة الحمى.

رابعاً - والأهم من ذلك، أن كل نوبة حمى تُشبه إلى حدّ كبير النوبة التي تسبقها.

ما الفحص الذي يُجرى لكشف الحمى المتكررة؟

يتمتع الأطفال المصابون بمتلازمة PFAPA بصحة جيدة بين النوبات، وبصحة جيدة نسبياً حتى أثناء النوبات. تُفيد الفحوصات المخبرية فقط أثناء النوبات، حيث يُمكن الكشف عن زيادة عدد كريات الدم البيضاء أو ارتفاع معدل ترسيب كريات الدم الحمراء. سبب متلازمة PFAPA غير معروف، على الرغم من وجود احتمالية وجود مسببات فيروسية أو مناعية ذاتية. يُخفف العلاج في بداية فترة ظهور الأعراض بجرعة واحدة من بريدنيزون (2 ملغ لكل كيلوغرام). كما قد يُحسّن استخدام السيميتيدين الوقائي أو استئصال اللوزتين هي من الأعراض لدى بعض الأطفال.

لا يوجد فحص دم لمتلازمة PFAPA، ولكن يُجرى الفحص أحياناً للبحث عن عدوى أو إحدى متلازمات الحمى الدورية الأقل شيوعاً. إذا شُخِّصت إصابة طفلكِ بمتلازمة PFAPA، فمن المرجح أن يوصي طبيبه بجرعة فموية واحدة من دواء كورتيكوستيرويد مثل بريدنيزون. في معظم الحالات، تُعيد هذه الجرعة درجة حرارة الجسم إلى وضعها الطبيعي في غضون ساعات قليلة. لا تعود الحمى مجدداً إلا بعد تكرار الدورة بعد بضعة أسابيع، وعندها يُمكن إعطاء جرعة أخرى من الكورتيكوستيرويد.

ما علاج الحمى المتكررة عند الأطفال؟

يقلق بعض الآباء من آثار ارتفاع درجة الحرارة بشكل منتظم على أطفالهم. لكن هذه الحالة لا تسبب أي مشاكل طويلة الأمد. وخلافاً للاعتقاد السائد، فإن الحمى بحد ذاتها ليست خطيرة. عادةً ما تكون العدوى أو أي مرض آخر مصاحب للحمى هو ما يسبب المشاكل الصحية لدى الطفل. ولأن متلازمة الحمى الدورية لا تسبب أي عدوى كامنة، فإنها لا تسبب سوى شعور الطفل بالبؤس، لذا فإن الحمى غير ضارة.

يُنصح بالعلاج المنتظم لمتلازمة PFAPA حتى لا يتغيب الطفل عن المدرسة أو الحضانة شهرياً. يتخلص معظم الأطفال من متلازمة PFAPA مع مرور الوقت، ولا يحتاجون إلى أي علاج.

كما يحتاج الطفل السليم صحياً ظاهرياً فقط إلى تعداد خلايا الدم الكامل (CBC) مع تعداد التفاضل والصفائح الدموية، واختبار سرعة ترسيب الدم (ESR) واختبار البروتين التفاعلي-C. كما تُعدّ مزارع البول مفيدة. إذا بدا الطفل مريضاً، فيجب إجراء مزارع دم، مع فحوصات إضافية بناءً على احتمالية التعرض، والتاريخ السريري، والفحص السريري. لا يحتاج الأطفال الذين تظهر عليهم تقييمات أولية طبيعية ولا تظهر عليهم أي علامات أو أعراض إضافية إلى فحوصات إضافية. أما الحمى المتكررة من دون سبب محدد، فلها تشخيص إيجابي للغاية.

