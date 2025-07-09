انت الان تتابع خبر قرارات جلسة مجلس الوزراء بينها يخص النفط والقطاع المصرفي والان مع التفاصيل





وناقش مجلس الوزراء ورقتين، وفق البيان "الأولى مقدمة من الجهات الاتحادية المعنية والثانية من حكومة إقليم كردستان العراق، تخصان موضوع تسليم إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية وملف رواتب موظفيه وتوطينها، وعلى إثر ذلك وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، وعضوية وزراء؛ الإعمار والإسكان، والتعليم العالي، والعدل، والصحة، لمناقشة الورقتين مع جميع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، على أن تقدم اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء، ليتمّ اتخاذ القرار المناسب بشأنها، بأقرب وقت ممكن". بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، "ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والعشرين لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث الشؤون العامة في البلاد واستعراض ملفات اقتصادية وخدمية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها".وناقش مجلس الوزراء ورقتين، وفق البيان "الأولى مقدمة من الجهات الاتحادية المعنية والثانية من حكومة إقليم كردستان العراق، تخصان موضوع تسليم إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية وملف رواتب موظفيه وتوطينها، وعلى إثر ذلك وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، وعضوية وزراء؛ الإعمار والإسكان، والتعليم العالي، والعدل، والصحة، لمناقشة الورقتين مع جميع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، على أن تقدم اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء، ليتمّ اتخاذ القرار المناسب بشأنها، بأقرب وقت ممكن". وضمن جهود الحكومة لتوفير الطاقة الكهربائية خلال الصيف الحالي، ومواجهة العوارض التي تعترض التجهيز، أقرّ المجلس، الخطة الوقودية لوزارة الكهرباء لعام 2025، التي تتضمن الموافقة على ما يأتي:



2.تفعيل عقد تجهيز الغاز من تركمانستان لتجهيز كمية (14- 15) مليون متر مكعب/ يوم، لتحقيق طاقة مضافة بمقدار (2000) ميكاواط.

3.تنفيذ خطة زيادة إنتاج الغاز الجاف المحلّي خلال عام 2025 وبكمية (190) مقمق/ يوم، ما يؤمن إنتاج (600- 700) ميكاواط في المنطقة الجنوبية والفرات الأوسط.

4.إلزام وزارة النفط بتهيئة وتفعيل محاور نقل منتوج زيت الغاز الأساسي لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، ونقل منتوج زيت الغاز إلى كل من محطات كهرباء؛ أربيل الغازية، وخورمالة، ودهوك، وبسماية الاستثمارية، والصدر، والنجف الغازية الجديدة، والديوانية والحيدرية وجنوب بغداد الغازية/ 2.

5.توفير وزارة المالية التخصيصات المالية المطلوبة لاستيراد الغاز الإيراني وتجهيز الغاز التركمانستاني لعام 2025.

6.تجهيز الغاز الطبيعي من حقل حلفاية بكمية لا تقل عن (190) مقمق/ يوم، لتشغيل محطتي؛ كهرباء ميسان الاستثمارية، والعمارة الغازية.

7.استمرار وزارة النفط ببناء خزين ستراتيجي من منتوج زيت الغاز في الخزانات المتوافرة في مواقع المحطات الكهربائية، وفي المستودعات لاستخدامها في تشغيل الوحدات التوليدية التي تعمل بهذا الوقود في الحالات الطارئة.

8.استكمال عقد استيراد الغاز المسال (LNG) بكمية تتراوح بين (500 - 700) مقمق/ يوم، عن طريق موانئ المنطقة الجنوبية، بما يُضيف طاقة توليدية مقدارها (2000) ميكاواط .

9.استكمال الإجراءات اللازمة كافة لتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية الخاصة بالمباني الحكومية، وإلغاء جميع استثناءات تجهيز الطاقة الكهربائية الممنوحة، عدا المنشآت الحكومية الخدمية. 1.تجهيز وزارة النفط وقود زيت الغاز (LDO) بكمية (17.240) متر مكعب/ يوم، حدًا أعلى لتشغيل الوحدات التوليدية لتحقيق طاقة كهربائية بمقدار (2600) ميكاواط.2.تفعيل عقد تجهيز الغاز من تركمانستان لتجهيز كمية (14- 15) مليون متر مكعب/ يوم، لتحقيق طاقة مضافة بمقدار (2000) ميكاواط.3.تنفيذ خطة زيادة إنتاج الغاز الجاف المحلّي خلال عام 2025 وبكمية (190) مقمق/ يوم، ما يؤمن إنتاج (600- 700) ميكاواط في المنطقة الجنوبية والفرات الأوسط.4.إلزام وزارة النفط بتهيئة وتفعيل محاور نقل منتوج زيت الغاز الأساسي لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، ونقل منتوج زيت الغاز إلى كل من محطات كهرباء؛ أربيل الغازية، وخورمالة، ودهوك، وبسماية الاستثمارية، والصدر، والنجف الغازية الجديدة، والديوانية والحيدرية وجنوب بغداد الغازية/ 2.5.توفير وزارة المالية التخصيصات المالية المطلوبة لاستيراد الغاز الإيراني وتجهيز الغاز التركمانستاني لعام 2025.6.تجهيز الغاز الطبيعي من حقل حلفاية بكمية لا تقل عن (190) مقمق/ يوم، لتشغيل محطتي؛ كهرباء ميسان الاستثمارية، والعمارة الغازية.7.استمرار وزارة النفط ببناء خزين ستراتيجي من منتوج زيت الغاز في الخزانات المتوافرة في مواقع المحطات الكهربائية، وفي المستودعات لاستخدامها في تشغيل الوحدات التوليدية التي تعمل بهذا الوقود في الحالات الطارئة.8.استكمال عقد استيراد الغاز المسال (LNG) بكمية تتراوح بين (500 - 700) مقمق/ يوم، عن طريق موانئ المنطقة الجنوبية، بما يُضيف طاقة توليدية مقدارها (2000) ميكاواط .9.استكمال الإجراءات اللازمة كافة لتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية الخاصة بالمباني الحكومية، وإلغاء جميع استثناءات تجهيز الطاقة الكهربائية الممنوحة، عدا المنشآت الحكومية الخدمية. وفي القطاع النفطي جرت الموافقة على منح وزارة النفط/ شركة تسويق النفط، صلاحية التعاقد العاجل مع شركة النقل البحري لتوفير خزانات عائمة وناقلات جوالة، استثناءً من المقادير المثبتة في قراري مجلس الوزراء (23559 لسنة 2023)، و ( 24352 لسنة 2024)، على أن تقوم وزارة النفط بإعادة تقييم الوضع شهرياً، ولها أن تعيد مقادير توزيع النشاط المقرة سابقاً. وفي السياق ذاته وافق مجلس الوزراء على:

1. عرض الكميات المتاحة من المنتجات النفطية المتعاقد عليها مع شركة الناقلات النفطية والشركات الأخرى، التي قد لا تستطيع تنفيذ عقودها (زيت الوقود والنفثا)، على الشركات المؤهلة للتعامل مع شركة تسويق النفط، للتعاقد المباشر استثناءً من جميع الضوابط والتعليمات، وبذات الأسعار المعتمدة، وتعطى أولوية التعاقد للشركات التي تبدي رغبتها بالتعاقد وتحميل الكميات بأسرع تاريخ ممكن.

2. تخويل شركة تسويق النفط صلاحية استئجار خزانات في الموانئ الدولية الخارجية، في الأسواق الرئيسة لاستهلاك المنتجات النفطية العراقية المتاحة للتصدير، لنقلها وخزنها وبيعها في تلك الأسواق، وفق آليات البيع المعتمدة.

3. تسديد المستحقات المالية للشركات المستثمرة المتعاقدة مع وزارة الكهرباء، عيناً بكميات المنتجات النفطية المتوفرة، (النفط الأسود الخفيف والثقيل المنتج من مصفى كربلاء، والنفثا)، وفق الإجراءات المعتمدة، على أن تكون بذات السعر التعاقدي المعمول به لدى شركة تسويق النفط، مع الأولوية للشركات التي تبدي استعدادها لتحميل كمياتها بأسرع وقت. وبشأن عمل معامل الاسفلت المؤكسد، وافق مجلس الوزراء على تمديد العمل بقراره (24988 لسنة 2024)، مع إلزام اللجنة المؤلفة وفقاً للقوانين النافذة بالأمر الديواني (53 لسنة 2024)، تقديم توصياتها بصورة عاجلة قبل انتهاء هذا التمديد، مع بيان أسباب المعوقات والتلكؤات التي واجهتها لغرض محاسبة الجهات المتسببة. كما وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1.تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (185 لسنة 2025)، بشأن زيادة نسبة الخزينة المدرجة بقانون الشركات العامة ليصبح تنفيذها بدءًا من 1 كانون الثاني 2024.

2.تعديل قرار مجلس الوزراء (383 لسنة 2025)، بشأن توزيع نسبة (35%) الخاصة بالشركات النفطية، ليتضمن (اعتماد مقادير توزيع هذه النسبة على البيانات المالية لعامي 2024 و 2025)، وتشمل جميع الشركات العامة وليس فقط التابعة لوزارة النفط لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة. وأقر مجلس الوزراء المضي بالإجراءات اللازمة لإنشاء السدود المقترحة من وزارة الموارد المائية، لما لها من أهمية في تعزيز المياه الجوفية ودورها المهم في التكيّف مع آثار التغير المناخي، ودراسة المواقع المقترحة للسدود لاحقاً بين وزارة الموارد المائية والجهات الأخرى ذات العلاقة.