مترأساً وفدي العزم وتفوق.. السامرائي يبحث مع السوداني ملفات تخص الأنبار

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السامرائي ترأّس وفداً من أعضاء تحالفي العزم وتفوّق في محافظة الأنبار، ووزير التربية إبراهيم النامس، للقاء رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، الخميس، حيث بحث عدداً من القضايا التي تخص محافظة الأنبار واستحقاقات المرحلة المقبلة".

وأضاف "جرى خلال اللقاء استعراض الملفات الخدمية والتنموية التي تحتاجها المحافظة، إلى جانب بحث آليات تنسيق الجهود وتعزيز التعاون بين الحكومة والقيادات المحلية، بما يسهم في دعم الحضور والتمثيل الفاعل للمحافظات على الساحة الوطنية".