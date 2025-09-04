انت الان تتابع خبر ادارة الدولة: بعض الوزراء يعملون لكتلهم وقانون الحشد تحول لمزايدات انتخابية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العنبكي في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "مجلس النواب فقد دوره بسبب عدم وجود معارضة حقيقية للتأثير على القرار نتيجة مشاركة الجميع في الحكومة والكل يتنصل من المسؤولية"، مؤكداً أن "العراق يمتلك علاقات جيدة مع الدول لكن يفتقر الى استغلالها لمصالحه".



ولفت الى ان "ما قام به السوداني لم يفعله رئيس وزراء قبله من متابعة للمشاريع والنأي بالعراق عن الصراعات الإقليمية ومنع دخوله في حرب"، موضحاً أن "المحاصصة اضعفت اداء السلطة التنفيذية، وهناك وزراء عملوا لكتلهم السياسية لا للعراق وهذا ما يفشل عمل أي حكومة".

وبين أنه "كلما اتسعت المشاركة حققت الانتخابات قبول وشرعية أكبر وسيكون هناك تفاوت بنسب المشاركين بين المحافظات وهذا يعتمد على مدى تقديم الخدمات الى مواطنيها التي تدفعهم للمشاركة"، مستدركاً أن "مجالس المحافظات دستورية ولكن في بعض الأحيان أصبحت عالة على المحافظات".

ولفت الى أن "قانون الحشد الشعبي مهم لكنه تحول الى المزايدات الانتخابية والبعض لديهم تحفظات على القانون واخرين لديهم رؤية بأن التوقيت غير صالح لإقراره".

ونوه بأن "مجلس محافظة ديالى من أسوأ الدورات التي شاهدها هي الحالية ونصف عمر الدورة انتهى بالصراعات".