انت الان تتابع خبر ادارة قوى الدولة: التحالفات اغلبها خاطئة ومبنية على تقاسم المناصب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العنبكي في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "المواطن العراقي أصبح يعرف ان الخطابات الطائفية التي تثار قبيل الانتخابات هي دعايات سياسية"، مشيرا الى ان "الانتخابات المقبلة ستكون ثورة جماهيرية ضد الخطاب الطائفي لبعض السياسيين".وطالب العنبكي، "بضرورة وجود مشروع حقيقي من قبل القوى السياسية للإصلاح والاعمار والابتعاد عن لغة الطائفية والمكوناتية التي تشير الى عجر المتحدث بها".

واكمل، أن "جميع القوى السياسية تتحمل مسؤولية ما يحدث من خطابات والبعض أصبح يرتكز عليها في استمالة السذج من المجتمع".

وتابع، أن "القوى السياسية لا تمتلك رؤية حقيقية للنهوض بالعراق بسبب التأثيرات الخارجية وما يحصل في المنطقة والتي تنعكس سلباً على أداء الحكومة".

وبين أن "التحالفات اغلبها خاطئة لأنها مبنية على تقاسم المناصب وبعد تشكيل الحكومة تبدأ بينهم المراشقات وحملات التسقيط".