انت الان تتابع خبر 86 سفيرا.. رئيس الجمهورية يصدر مرسوماً جمهورياً بتعيين الدفعة الأولى من السفراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - رئاسة الجمهورية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أصدر اليوم الأحد 7 أيلول 2025، المرسوم الجمهوري المرقم (43) بتعيين الدفعة الأولى من السفراء البالغ عددهم (86) سفيرا وذلك لاستكمال إجراءات تعيينهم.



ويجري في الوقت ذاته – بحسب البيان - تدقيق إجراءات تعيين الدفعة الثانية مع الجهات الرقابية المختصة وسيصدر لاحقا مرسوم بتعيينهم حال استكمال إجراءات التعيين.